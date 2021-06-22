Санкції Євросоюзу «межують із економічною війною» – МЗС Білорусі

Міністерство закордонних справ Білорусі прокоментувало запровадження нових санкцій проти влади Білорусі з боку Євросоюзу, США, Великій Британії та Канади, назвавши їх«ворожими діями та тиском на суверенну державу».

За позицією Мінська, санкції «негативно впливають на інтереси громадян, є контрпродуктивними і порочними».

«Про жодну їхню точковість чи розумний характер не може йтися. Ми бачимо, що і ЄС це усвідомлює. Водночас тривають цілеспрямовані деструктивні дії проти населення з метою «фінансово висушити режим». Фактично це межує з оголошенням економічної війни», – йдеться в повідомленні.

Відомство порівняло оголошення санкцій із нападом Третього рейху на Радянський союз у ході Другої вітчизняної війни, роковини якого відзначають 22 червня.

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«80 років тому «об’єднана Європа» на чолі з гітлерівською Німеччиною напала на Радянський союз. У 21 столітті білоруський народ знову став полігоном для незадоволених амбіцій щодо верховенства європейських політиків. Білоруська держава здатна зробити і зробить все можливе для захисту своїх громадян та бізнесу. Санкції та обмеження не матимуть бажаного ефекту для їхніх замовників ефекту», – стверджують у міністерстві.

Воно також анонсувало заходи у відповідь, хоча не деталізувало, в чому вони полягатимуть. Втім, у МЗС впевнені, що вони можуть негативно позначитися на «інтересах громадян та компаній західних країн, які зробили недружні кроки» щодо Білорусі.

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Напередодні міністри закордонних справ країн Європейського cоюзу вирішили запровадити санкції проти 78 фізичних і восьми юридичних осіб із Білорусі. У тому числі йдеться про причетних до вимушеної посадки літака Ryanair в Мінську 23 травня, після якого затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Згодом про запровадження санкцій проти 16 фізичних та п’яти юридичних осіб Білорусі у відповідь на репресії з боку режиму Олександра Лукашенка проти представників опозиції та ЗМІ повідомили Сполучені Штати.