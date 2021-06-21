«Знають, яка буде відповідь»: у МЗС Росії відреагували на продовження ЄС «кримських» санкцій

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова відреагувала на продовження Євросоюзом ще на рік «кримських» санкцій.

«Знають, якою буде відповідь. Знають, що Крим за конституцією є частиною Російської Федерації. Знають, що рішення було ухвалене на основі кримського референдуму, результати якого перепідтверджені життям, яке ЄС ігнорувати не може. Знають, але все одно шукають улюблені граблі», – написала Захарова на своїх сторінках у соціальних мережах.

Євросоюз 21 червня продовжив дію пакету обмежень, що стосуються імпорту з Криму, інфраструктурних та фінансових інвестицій до Криму, а також туризму у зв’язку з російською анексією півострова у 2014 році.

«Кримський пакет» санкцій є складовою політики невизнання незаконної анексії Криму Росією, щороку він продовжується, списки підсанкційних осіб і компаній коригуються залежно від зміни ситуації.