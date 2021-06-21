ЄС запровадить санкції проти 86 осіб і компаній із Білорусі

Міністри закордонних справ країн Європейського cоюзу ухвалили рішення запровадити санкції проти 78 фізичних і восьми юридичних осіб із Білорусі, в тому числі причетних до вимушеної посадки літака Ryanair в Мінську 23 травня, яку в ЄС вважають актом повітряного піратства. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, рішення про заморожування рахунків і візові заборони торкнуться кількох бізнесменів, а також членів сім’ї Лукашенка, ректорів, прокурорів, суддів, поліцейських і високопоставлених військових.

Крім того, ЄС цього тижня може запровадити економічні санкції проти Білорусі – у зв’язку з грубими порушеннями прав людини владою цієї країни, заявив голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель 21 червня перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу.

Секторальні економічні санкції, за словами Борреля, розглянуть голови держав ЄС на своєму саміті 24-25 червня. Санкції торкнуться експорту з Білорусі до Євросоюзу. Про те, які саме галузі під них потраплять, Боррель не повідомив.

Раніше з посиланням на джерела кореспондент Радіо Свобода повідомляв, що, цілком ймовірно, під санкції потрапить експорт калійних добрив, а також банківський, енергетичний сектор. Це підтвердив і голова німецької дипломатії Гайко Маас.

За його словами, також необхідно «позбавити Мінськ можливості залучати кошти всередині ЄС за допомогою випуску державних облігацій».

Посилити санкції проти режиму Олександра Лукашенка довгий час закликає білоруська опозиція. Ці заклики посилилися після арешту опозиційного блогера Романа Протасевича.