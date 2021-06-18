Експерти ЄС узгодили економічні санкції щодо Білорусі через інцидент з літаком Ryanair

Європейський Союз узгодив економічні санкції щодо Білорусі у відповідь на інцидент з літаком Ryanair та арешт блогера Романа Протасевича. Про це повідомили європейські дипломати.

Наразі не відомо, чи ці санкції, розроблені експертами ЄС, будуть остаточно затверджені під час зустрічі лідерів ЄС 22 червня.

За даними Reuters, санкції, якщо їх узгодять на політичному рівні, передбачають заборону на видачу нових кредитів, на торгівлю цінними паперами або придбання короткострокових облігацій інвесторами з ЄС, на надання банками ЄС інвестиційних послуг та на експортні кредити ЄС.

Агентство зазначає, що попередньо домовлено про більш жорстке ембарго на поставки зброї та заборону на експорт до Білорусі обладнання для зв’язку, яке може бути використане для шпигунства.

Також йдеться про заборону на імпорт до ЄС калійних добрив, основного пункту білоруського експорту, а також обмеження на закупівлю Євросоюзом у Білорусі тютюнових виробів, нафти і пов’язаних нафтопродуктів.

Раніше ЄС вже відмовив білоруським авіакомпаніям у доступі до аеропортів та свого повітряного простору. Європейський авіаційний регулятор також закликав інші авіакомпанії уникати повітряного простору Білорусі.

Глава зовнішньої політики ЄС Хосеп Боррелл раніше заявив членам парламенту, що блок, ймовірно, ухвалить економічні санкції щодо Білорусі цього місяця.

Європейський парламент 10 червня ухвалив резолюцію щодо Білорусі, в якій радив запровадити черговий пакет санкцій.

23 травня у Мінську вимушено посадили літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, через повідомлення про мінування, яке виявилося хибним. Для супроводу пасажирського літака Білорусь підняла в небо винищувач МіГ-29. За інформацією білоруських державних медіа, наказ про це віддав особисто Олександр Лукашенко.

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Після екстреної посадки був затриманий білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич і його подруга-росіянка Софія Сапега. Протасевичу загрожує щонайменше тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.

У жовтні, листопаді та січні Євросоюз запровадив три пакети санкцій проти представників білоруської влади. Обмеження стосуються також кількох підприємств.

Загалом у санкційному переліку ЄС наразі 84 людини, яким заборонений в’їзд до країн блоку. До списку входить сам Олександр Лукашенко, його син Віктор Лукашенко, голова білоруської Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина, очільник КДБ Іван Тертель, голова Слідчого комітету Іван Наскевич, генеральний прокурор Андрій Швед та інші силовики, а також судді і очільники виборчих комісій.