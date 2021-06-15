«Романе, живи і рятуйся, як можеш» – психотерапевтка про білоруських заручників як гарматне м’ясо

Білоруська психотерапевтка Наталія Скибська розповідає про мову тіла учасників брифінгу МЗС Білорусі за участю політв’язня Романа Протасевича, про те, чого хотіла і чого досягла влада, про жертв стокгольмського синдрому та допомогу заручникам.

Радіо Свобода не цитує заяв Романа Протасевича на брифінгу, оскільки він є ув’язненим.

Основні тези Наталії Скибської:

Про участь Протасевича з метою розширення аудиторії

«Найбільше хвилювався представник Слідчого комітету, військові були краще підготовлені. Всі вони виконували своє завдання. Вони повинні, змушені були якось виправдовуватися. І якщо така мета була в інших сил, то вона була досягнута, бо вони справді виправдовувалися. Участь Протасевича полягала у тому, щоб збільшити аудиторію. Наприкінці ефіру його одночасно переглянули 7000 людей. Хто взагалі дивиться стрім Белпресцентру? Я не знаю.

Там також не дурні люди працюють, у всіх таких операціях беруть участь психологи та політтехнологи. І хедлайнером цієї зустрічі, очевидно, був Протасевич».

Про жертву Стокгольмського синдрому

«Тут потрібно говорити про відомий Стокгольмський синдром (психологічний несвідомий захисний стан, який характеризується прив'язаністю жертви до кривдника – ред.). Усе, що ми бачимо, це спроба адаптації та спроба вижити. І добре. Кожен має право жити, кожен має право на свободу і право реалізовувати її так, як він вважає за потрібне».

Про поведінку Романа Протасевича

«Я побачила, що він переконаний у тому, що робить. Він для себе ухвалив якесь рішення. Якими є причини такої поведінки – інша справа. Він робить те, що вважає за доцільне у цій ситуації. І він казав про заручників ситуації – Софію та його батьків. Мені шкода батьків і шкода Софії.

Щоб вижити, краще виправдати того, хто тебе утримує в заручниках

Що ж до Стокгольмського синдрому, то велика кількість людей, які підтримують Лукашенка, також хворіють цим. Це навіть не хвороба, а спосіб адаптації. Щоб вижити, краще виправдати того, хто тебе утримує в заручниках. Тоді це не викликає внутрішнього конфлікту. І якщо психіка знаходить такий шлях, то це добре. Бо коли ні, то потрібно постійно боротися зі своїми емоціями, хворіти чи взагалі щось робити. Легше виправдати, сісти і нічого не робити, але це не скасовує того факту, що заручник є заручником».

Про реакцію суспільства

«Найнебезпечнішим у майбутньому може бути те, що його можуть почати демонізовувати. Адже людям простіше, коли існує чорне і біле. І я хотіла б, щоб ми залишались у такому стані, коли будемо бачити не лише чорне і біле, але й інші кольори.

Коли все це закінчиться, Романові обов’язково знадобиться допомога психотерапевта. Коли жертви приходять на терапію, потрібно багато часу, щоб вони могли прийняти свою жертовність. Коли ви усвідомлюєте, що ви жертва, заручник, був вимушений, тоді виникає багато складних емоцій – ненависть, гнів та інші, які потрібно стримувати. Особливо, коли ти в безпосередній близькості від людей, які тримають заручників.

Психіка так наполегливо працює, щоб знайти вихід, щоб ти зміг вижити поруч з ними, щоб не провокувати нових конфліктів. Навіть якусь симпатію починаєш відчувати до цих людей, особливо коли є гра в доброго і злого поліцейського. На те, щоб із цим працювати, знадобиться деякий час».

Що б сказала Роману Протасевичу

«Тримайся, Романе, є люди, які хвилюються за тебе і бажають тобі свободи якомога швидше. Живи і рятуй себе, як можеш. Це те, про що повинен знати кожен заручник, але це не завжди відбувається. Насправді, заручники гинуть, стаючи гарматним м’ясом. Не можна сказати, що все буде добре. Ми не знаємо. Але як би там не було, допомога прийде. Він повинен знати, що після того, як він вийде на волю, будуть люди, які піклуватимуться про нього і розумітимуть його, не засуджуватимуть. Це найголовніше».