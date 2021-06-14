Суд у Мінську відмовився звільнити Софію Сапегу. Проти неї відкрили ще одну справу

Суд у Мінську 14 червня відхилив скаргу росіянки Софії Сапеги на її затримання після вимушеної посадки літака Ryanair в білоруській столиці 23 травня. Про це повідомляють російські державні новинні агенції.

Суд пройшов без участі самої росіянки, яка перебуває в СІЗО. Це вже друга її скарга на затримання, відхилена судом.

Адвокат Сапеги Олександр Філанович розповів російському держагентству ТАСС, що в Слідчому комітеті Росії йому повідомили про порушення проти неї ще однієї кримінальної справи – всього їх тепер дві. Про те, за якими статтями порушені справи, захисник не сказав.

За даними правозахисників, одне з обвинувачень стосується статті про «розпалювання ворожнечі», офіційно про конкретні статті обвинувачення не повідомляли.

23-річна студентка Софія Сапега летіла з Афін до Вільнюса разом із білоруським опозиційним блогером Романом Протасевичем і була затримана разом із ним після посадки в Мінську. Консул Росії зустрічався з Сапегою в СІЗО, формальних закликів до влади Білорусі звільнити її з боку МЗС Росії не було. Представники білоруської влади заявляли, що судити росіянку будуть у Білорусі.

Арешт Протасевича і Сапеги й інцидент із літаком викликали різко негативну реакцію на Заході, де вважають, що влада Білорусі спеціально змусила літак сісти в Мінську, щоб заарештувати політичного опонента.

Країни ЄС готуються посилити санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Білоруським авіакомпаніям заборонено літати в ЄС, а європейські авіакомпанії облітають територію Білорусі. Російська влада назвала інцидент «роздутим» і заявляла, що висновки про те, що трапилося, робити рано.