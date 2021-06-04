У ЄС схвалили заборону на польоти білоруських авіакомпаній в аеропорти Євросоюзу

Посли країн Європейського союзу в органах ЄС схвалили заборону будь-яким літакам білоруських авіакомпаній приземлятися в аеропортах країн Євросоюзу, повідомляє редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з питань Європи Рікард Юзвяк.

За його словами, письмова процедура ухвалення цього рішення завершується вдень, а заборона має набути чинності вже з півночі центральноєвропейського часу (1-ї ночі 5 червня за Києвом).

Інформацію про те, що рішення фактично вже ухвалене, підтверджує агентство Reuters, яке посилається на трьох дипломатів. Агентство уточнює, що час формальної письмової процедури збігає о 14-й годині (15-й за Києвом) і що до цього часу теоретично країни ЄС можуть подати заперечення, але в цьому випадку їх не очікують.

Виконання заборони покладене на країни-члени Євросоюзу, багато з яких є також членами НАТО. Тепер вони матимуть право піднімати в повітря винищувачі, щоб захистити свій повітряний простір від небажаних літаків, зазначає агентство.

Цей захід є санкцією у відповідь на примусову, з застосуванням винищувача, посадку в Білорусі 23 травня транзитного пасажирського літака з метою зняти з нього й арештувати опозиційного блогера Романа Протасевича і його подругу Софію Сапегу, громадянку Росії. Обидва нині перебувають під арештом. Потрапивши в руки білоруських силовиків, вони вже «призналися» в низці кримінальних злочинів, які їм приписує Мінськ.

У світі ці дії широко оцінили як «повітряне піратство» чи «викрадення літака», Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) розслідує примусову посадку літака в Білорусі як «атаку на авіаційну безпеку».

На практиці згадана заборона вже значною мірою діє останніми днями, бо сусідні з Білоруссю Україна, Польща і країни Балтії вже закрили своє небо для білоруських літаків власними рішеннями.

Крім того, 2 червня Європейське агентство безпеки польотів заборонило авіакомпаніям, які базуються в ЄС, користуватися повітряним простором Білорусі, починаючи з 4 червня.

За повідомленнями, до запровадження цих обмежень через повітряний простір Білорусі щодня пролітали близько 400 цивільних літаків, із них 300 транзитом, а з них близько 100 авіакомпаній країн ЄС чи Великої Британії.

Санкції Європейського союзу проти Білорусі за примусову посадку пасажирського літака й захоплення опозиціонера плануються не тільки в авіаційній галузі. Як повідомлялося раніше, до 21 червня, коли має відбутися зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, буде розроблений проміжний список санкцій щодо кількох фізичних і юридичних осіб Білорусі, а ще ширші санкції планується запровадити, ймовірно, в липні.