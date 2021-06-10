Нова резолюція щодо Білорусі: Європарламент закликає звільнити Протасевича і пропонує нові санкції

Європейський парламент 10 червня ухвалив нову резолюцію щодо Білорусі. За неї проголосували 626 депутатів, 16 були проти, 36 утрималися, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Документ називає примусову посадку Ryanair у Мінську та затримання журналіста Романа Протасевича «актом державного тероризму». Крім того, резолюція містить такі пункти:

заклик негайно звільнити Протасевича та його дівчину Софію Сапегу, а також інших журналістів та політв’язнів у Білорусі

заклик розслідувати інцидент, в тому числі ймовірну роль Росії в «терористичних актах, до яких вдається білоруський режим»; будь-який громадянин Росії, опосередковано чи напряму причетний до цих подій, має потрапити під санкції ЄС

ЄС не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі, його владу називають «нелегітичною, незаконною і злочинною»

вимогу негайно зупинити репресії проти опозиції, осуд переслідування незалежних медіа та жуналістів

Європарламент закликав керівництво Євросоюзу якомога швидше ухвалити четвертий пакет санкцій щодо відповідальних за фальсифікації на виборах та репресії, а також почати працювати над наступним пакетом

заклик до керівництва Євросоюзу та всіх його членів відмовитися від будь-якої фінансової підтримки влади Лукашенка

заклик до Європейської комісії унеможливити купівлю європейськими фінансовими установами бондів чи інших фінансових інструментів білоруського уряду, а до приватного бізнесу в ЄС – «пам’ятати про обов’язок поважати права людини»

заклик до європейських компаній, зокрема Siemens AG, відмовитися від співпрацею з владою Білорусі

Також резолюція рекомендує поширити санкції на ведучого Марата Маркова, чию розмову із ув’язненим Романом Протасевичем транслював державний канал АНТ.

Санкції, рекомендовані резолюцією, можуть бути застососовані щодо білоруських компаній, які звільняють працівників за участь у страйках і протестах, нафтопереробної та калійної галузі, виробництва сталі та деревообробної промисловості.

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У Європарламенті також закликають припинити співпрацю з білоруськими банками, міжнародні банки – обмежити кредитні лінії своїм філіям у Білорусі. Документ також пропонує розглянути можливість відключити Білорусь від платіжної системи SWIFT.

Резолюція має рекомендаційний характер для керівництва Європейського Союзу.

Перший пакет санкцій щодо Білорусі Європейський Союз запровадив 2 жовтня 2020 року. Перелік осіб, на яких вони поширюються, був розширений другим і третім пакетами – 6 листопада і 17 грудня.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на поїздки до Євросоюзу та замороження активів підсанкційних осіб, яких наразі 88, та організацій. Також фізичним та юридичним особам, які є представниками ЄС, заборонили прямо чи опосередковано передавати кошти людям із санкційного списку.

Також 25 січня Латвія, Литва та Естонія запровадили нові національні санкції щодо 118 співробітників білоруських органів внутрішніх справ і юстиції, а також чиновників місцевої влади.