Лукашенко перетворює Білорусь на Північну Корею – Тихановська в розмові з сенаторами США

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила 9 червня американським законодавцям, що авторитарний правитель Олександр Лукашенко перетворює Білорусь на «Північну Корею Європи». Вона закликала США розширити санкції проти осіб і підприємств, які фінансують режим.

Тихановська, яка перебуває в Празі, говорила з членами комітету із закордонних справ Сенату. Вона наголосила, що рішення Лукашенка посадити в Мінську літак авіакомпанії Ryanair 23 травня з метою арешту журналіста-дисидента Романа Протасевича переступило межу і створило загрозу для міжнародного миру та безпеки.

«Отже, міжнародна реакція нарешті стала швидкою та ефективною, запровадивши практичні заходи та розпочавши міжнародне розслідування ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації)», – сказала Тихановська.

Але, наголосила опозиціонерка, міжнародна реакція не має обмежуватися інцидентом із рейсом Ryanair. Ситуація в Білорусі заслуговує на «всебічну і непохитну» реакцію Сполучених Штатів та їхніх партнерів, відзначила Світлана Тихановська.

8 червня Олександр Лукашенко підписав поправки до Кримінального кодексу, які ще більше обмежують громадянські права та свободу слова на тлі придушення продемократичного руху країни.

Минулого місяця Лукашенко запровадив ще кілька поправок до законодавства, які суворо обмежують громадянські права та діяльність ЗМІ на тлі протестів через вибори 2019 року. Понад 33 тисячі людей були арештовані білоруською владою, значна частина лідерів опозиції була змушена залишити країну або ув’язнена.

Кілька протестувальників були вбиті в результаті насильства, і деякі правозахисні організації говорять, що є достовірні докази застосування тортур співробітниками силових відомств до деяких із затриманих.

Лукашенко заперечує будь-які порушення в зв’язку з виборами і відмовляється вести переговори з опозицією про відставку або проведення нового голосування.

Європейський союз, США, Канада та інші країни відмовилися визнати Лукашенка законним лідером Білорусі і запровадили санкції проти нього і кількох високопоставлених білоруських чиновників у відповідь на «фальсифікацію» результатів голосування і післявиборчі репресії.