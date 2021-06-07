Лукашенко наказав святкувати день, коли СРСР напав на Польщу

Влада Білорусі заснувала в країні нове свято, День народної єдності. Указ про це підписав Олександр Лукашенко, повідомляє офіційне агентство БЕЛТА. Свято відзначатиметься 17 вересня.

У 1939 році в цей день радянські війська без оголошення війни перейшли кордон Польщі, яка з 1 вересня вела війну проти гітлерівської Німеччини.

Радянські війська взяли під контроль східні регіони Польщі, населені переважно українцями і білорусами. Згодом ці території були приєднані відповідно до радянської України і радянської Білорусі.

День 17 вересня «став актом історичної справедливості щодо білоруського народу», заявила пресслужба Лукашенка, зазначивши також, що «відновлена в 1939 році єдність дозволило Білорусі вистояти в роки Великої Вітчизняної війни (так у радянській та російській історіографії позначається період, коли СРСР воював проти нацистів – на відміну від перших майже двох років Другої світової війни – ред.)».

Нове свято не буде вихідним днем.

Польща вважає події 1939 року актом агресії з боку сталінського Радянського Союзу.