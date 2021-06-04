«М’ясник навіть не турбується, щоб приховати сліди катувань»: Україна і світ реагують на «зізнання» Протасевича

Відразу після оприлюднення білоруським державним телеканалом « ОНТ» фрагментів «інтерв’ю» з політичним в’язнем, опозиційним журналістом і блогером Романом Протасевичем, в якому той буцімто повністю визнає свою провину, соцмережі заполонили реакції. І більшість звертає увагу на зап’ястя Протасевича.
Журналістка «Суспільного» Тетяна Безрук ділиться у фейсбуці: «Просто подивіться на зап’ястя білоруського журналіста Романа Протасевича, який сьогодні давав інтерв’ю і сказав, що нібито поважає Лукашенка».
«Уважно подивіться на сліди на зап’ястях Романа Протасевича», – теж звертає увагу Крістофер Міллер, журналіст BuzzFeedNews.
Браян МакДональд, російський журналіст, твітить: «Подивіться на зап’ястя Романа Протасевича під час його інтерв’ю білоруському державному телеканалу вчора ввечері. Деякі речі, які він сказав, були правдоподібними. Але з огляду на те, що вони були заявлені в цих умовах, немає великого сенсу ділитися ними».
«Подивіться на зап’ястя Романа Протасевича. Це лише крихітне уявлення про те, що призвело до отримання його «зізнання», – додає Юлія Девіс, колумністка The Daily Beast, російська медіа-аналітикиня.
Журналіст Денис Казакевич зауважує: «Все, що вам потрібно знати про «інтерв’ю» Романа Протасевича для державного пропагандистського телебачення».
Олівер Карролл, московський кореспондент газети The Independent, наголошує у твітері: «Протасевич у «відеоінтерв’ю» під тортурами каже, що він помилявся щодо Лукашенка. «Це людина зі сталевими яй..ми», – каже він. Звичайно, це не його слова. І також інтерв’юер не є журналістом. Звичайно, не особа з професії, яку я визнаю».
Журналіст Леонід Рагозін зазначає: «Інтерв’ю Протасевича для білоруського телебачення є відео з заручником».
Кевін Ротрок, редактор англомовної «Медузи», твітить: «Доволі жахливо уявляти, що мала зробити влада Білорусі, щоб журналіст/активіст Роман Протасевич сказав державному репортеру, що Лукашенко «має сталеві яй..ця» і його критикують несправедливо. (Пам’ятайте, що вони тримають його дівчину за ґратами)».
Юрій Бутусов, головний редактор «Цензор.Нет», пише про «провал КДБ Білорусі з інтерв’ю Протасевича», оскільки «кати Лукашенка показали сліди тортур на руках захопленого журналіста»: «Деталь, яка показує, як Протасевича «готували» до інтерв’ю і вибивали свідчення – КДБ не помітило, що зап’ястя Протасевича покалічені тугими наручниками, руки опухлі, і ці страшні руки потрапили в кадр. Це один із видів катувань, коли руки німіють і втрачають чутливість, і це явно не все, що з ним роблять. Уявляю, що вони роблять у в’язниці з подругою Протасевича Сапегою, щоб Роман з такими руками так старанно демонстрував невимушене спілкування з приставленим КДБ ведучим. Ось ці руки – це повністю знищує всю достовірність всього того, що зараз вивергають в телеефірі, всі ті слова, які зараз змушують вимовити Романа».
Українська журналістка Тетяна Даниленко пише: «До яких глибин дна опустилася Білорусь... М’ясник навіть не турбується, щоб приховати сліди катувань у полоненого».
Народний депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький, зокрема, зауважив: «Є дві етичні оцінки поведінки в полоні. Ти можеш мовчати і померти або говорити те, що вимагає терорист і зберігати життя. Якщо твої слова не вбивають інших, говорити не гріх. Якщо навіть маячнею на вимогу терориста ти зберігаєш життя – це теж не гріх. Якщо ти зберігаєш життя близьких – це зрозуміло. Все визначається ціною життя. Або твого, або інших. Тому жодного значення слова Протасевича не мають. Страх за власне життя – здорове почуття. Бо немає нічого дорожчого за життя».
Журналіст Юрій Луканов зазначив:
Колишній народний депутат Борислав Береза зауважує: «Минуло чимало десятиліть з тих пір, а спадкоємці радянських катів успішно практикують тортури щодо невинних людей, щоб ті себе обмовили. Історія з Романом Протасевичем це добре ілюструє. Він тепер готовий зізнатися у всьому. У будь-якому злочині або навіть в тому, що він поважає Лукашенка. Я не знаю, через що він пройшов. Я не можу навіть уявити, через що пройшла його дівчина, яка, як і Протасевич, перебуває в заручниках у Лукашенка, але я розумію, що Роман себе обмовив, щоб припинити тортури або не дати здійснитися чомусь страшному над його дівчиною».
Андрій Смолій, політолог і юрист-міжнародний, наголошує: «Страшно і сумно дивитись на Протасевича. Не тому, що він – герой чи антигерой. Не тому, що він типу «розкаюєтся» і каже, що «поважає Лукашенка». Страшно, тому що це і є обличчя тоталітарного режиму. Вбивчого режиму. Який катує та вбиває. Який вибиває зізнання і просто калічить людей. Перед вами зламана людина. Яку на 99% ймовірності катували, ламали, знущались та просто морально вбивали».
Віктор Таран, український політичний експерт, зазначає: «Щодо покаянного відео Протасевича білоруському телеканалу. Перед тим, як робити судження, рекомендую прочитати 1984 Орвелла. Сад Гетсиманський Івана Багряного. І ви все зрозумієте. Це не його думка».
А от Олексій Мухін, генеральний директор російського Центру політичної інформації polit-info.ru вважає: «Протасевич, звичайно, співає. І не схоже, що його катують там. Руйнуються, руйнуються опозиційні замки з піску ...
Таке складно пережити без гострого розчарування у своїй справі».
А от батько Романа Протасевича Дмитро Протасевич і радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка впевнено назвали фрагменти «інтерв’ю» наслідками тортур і психологічного тиску в СІЗО.
«Мені як батькові дуже важко. Якщо хтось дивився цей фільм, він може помітити, що у Романа постійно йде внутрішня боротьба між тим, що він повинен сказати, і між тим, що він ніколи б у житті не сказав. І це дуже видно по обличчю. Я впевнений, що це наслідки більш ніж тижневого його перебування в катівнях СІЗО КДБ, знущань, катувань», – сказав Дмитро Протасевич в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки».
«У нас тепер є два Романи Протасевичі: Роман Протасевич на свободі і Роман Протасевич у КДБ. І це дві різні людини. Те, що ми чули, бачили, – це зовсім інший Роман Протасевич, він говорить те, що йому сказали говорити. Зрозуміло, що і слова, і формулювання, і те, як він підносить інформацію, і ці вихваляння Лукашенка – це все результат тортур, це результат того, в якому психологічному і фізичному стані він перебуває», – сказав Франак Вячорка.
«Болісно бачити «зізнання» Романа Протасевича. Його батьки вважають, що його катували. Це не Роман, якого я знаю. Цей чоловік на телебаченні Геббельса є заручником режиму, і ми повинні зробити все можливе, щоб звільнити його та інших 460 політичних в’язнів», – додав у твітері Франак Вячорка.
За його словами, що б не сказав і не зробив Роман Протасевич, опозиція робитиме все, щоб його звільнити.
Хто такий Роман Протасевич
23 травня 2021 року за особистим наказом Олександра Лукашенка в аеропорту Мінська був примусово приземлений літак Ryanair Афіни – Вільнюс. В результаті затримали журналіста та блогера Романа Протасевича, який перебував на борту літака, а також його дівчину.
Роману Протасевичу 26 років. Як журналіст кілька років співпрацював з білоруськими виданнями. Згодом він приєднався до телеграм-каналу Nexta, де був головним редактором. На момент затримання він працював у команді телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».
Брав участь у протестах ще підлітком
Ім'я Романа Протасевича стало відомим під час мовчазних мітингів 2011 року. Тоді колишнього кандидата на президентську премію 16-річного Романа затримали. Пізніше він заявив, що мусив забрати документи з ліцею БНТУ, і з його батьками стався конфлікт із політичних мотивів. Як писали ЗМІ, батько Романа в той час був старшим викладачем кафедри ідеологічної роботи Військової академії.
Після участі в мовчазних мітингах Роман Протасевич приєднався до «Молодого фронту». Він також намагався взяти участь у виборчій кампанії до Молодіжної палати Мінської міської ради.
З активіста в журналіста
Після школи Роман вступив на факультет журналістики Білоруського державного університету, але, як повідомляло Єврорадіо, був виключений. Співпрацював з багатьма білоруськими виданнями. Єврорадіо було останнім із них перед виїздом за кордон.
Перебування на Донбасі
Олександр Лукашенко 26 травня заявив, що Протасевич воював на Донбасі. Сам журналіст у 2020 році в інтерв’ю розповів, що він перебував у зоні проведення АТО як журналіст, знімав відео, де був поранений.
Стипендіат премії імені Вацлава Гавела
У 2017–2018 роках Роман Протасевич отримував стипендію від Вацлава Гавела та проходив стажування на Радіо Свобода.
Просив притулку в Польщі ще до президентських виборів
Причиною стало затримання журналіста Володимира Чудянцова, з яким Протасевич дружив у Білорусі. Чудянцова затримали 22 листопада 2019 року дорогою до Польщі. Була інформація, що Чудянцов співпрацює з телеграм-каналом Nexta. На тлі цих подій Роман вирішив залишитися у Польщі.
Залишив Nexta, приєднався до каналу «Білорусь головного мозку»
У Польщі Роман Протасевич відкрито співпрацював з каналом Nexta. Наприкінці вересня 2020 року, в розпал протестів у Білорусі, Протасевич оголосив, що йде з каналу. У березні 2021 року він оголосив про приєднання до команди каналу «Білорусь головного мозку», яким раніше керував блогер Ігор Лосик.
Його батька позбавили військового звання
Ім’я батька Романа – підполковника запасу Дмитра Протасевича – з’явилося в списку силовиків, яких Лукашенко позбавив військових звань на тлі протестів у Білорусі. «Мій батько прослужив в армії 29 років і звільнився восени 2019 року, після чого працював в інкасації. Він не брав активної участі в протестах, його жодного разу не затримували, ні до чого не притягували», – сказав тоді Роман Протасевич. За його словами, батьки виїхали за ним до Польщі, коли він попросив там притулку.
Білорусь оголосила в міжнародний розшук
Протасевича, як і засновника Nexta Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують в організації масових заворушень та «групових дій, які грубо порушують громадський порядок», а також у розпалюванні соціальної ворожнечі. Блогерів внесли до так званого «переліку терористів», офіційна назва – «Перелік організацій та фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності».
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