«М’ясник навіть не турбується, щоб приховати сліди катувань»: Україна і світ реагують на «зізнання» Протасевича

Відразу після оприлюднення білоруським державним телеканалом « ОНТ» фрагментів «інтерв’ю» з політичним в’язнем, опозиційним журналістом і блогером Романом Протасевичем, в якому той буцімто повністю визнає свою провину, соцмережі заполонили реакції. І більшість звертає увагу на зап’ястя Протасевича.

Журналістка «Суспільного» Тетяна Безрук ділиться у фейсбуці: «Просто подивіться на зап’ястя білоруського журналіста Романа Протасевича, який сьогодні давав інтерв’ю і сказав, що нібито поважає Лукашенка».

«Уважно подивіться на сліди на зап’ястях Романа Протасевича», – теж звертає увагу Крістофер Міллер, журналіст BuzzFeedNews.

Браян МакДональд, російський журналіст, твітить: «Подивіться на зап’ястя Романа Протасевича під час його інтерв’ю білоруському державному телеканалу вчора ввечері. Деякі речі, які він сказав, були правдоподібними. Але з огляду на те, що вони були заявлені в цих умовах, немає великого сенсу ділитися ними».

«​Подивіться на зап’ястя Романа Протасевича. Це лише крихітне уявлення про те, що призвело до отримання його «зізнання», – додає Юлія Девіс, колумністка The Daily Beast, російська медіа-аналітикиня.

Журналіст Денис Казакевич зауважує: «Все, що вам потрібно знати про «інтерв’ю» Романа Протасевича для державного пропагандистського телебачення».

Олівер Карролл, московський кореспондент газети The Independent, наголошує у твітері: «Протасевич у «відеоінтерв’ю» під тортурами каже, що він помилявся щодо Лукашенка. «Це людина зі сталевими яй..ми», – каже він. Звичайно, це не його слова. І також інтерв’юер не є журналістом. Звичайно, не особа з професії, яку я визнаю».

Журналіст Леонід Рагозін зазначає: «Інтерв’ю Протасевича для білоруського телебачення є відео з заручником».

Кевін Ротрок, редактор англомовної «Медузи», твітить: «Доволі жахливо уявляти, що мала зробити влада Білорусі, щоб журналіст/активіст Роман Протасевич сказав державному репортеру, що Лукашенко «має сталеві яй..ця» і його критикують несправедливо. (Пам’ятайте, що вони тримають його дівчину за ґратами)».

Юрій Бутусов, головний редактор «Цензор.Нет», пише про «провал КДБ Білорусі з інтерв’ю Протасевича», оскільки «кати Лукашенка показали сліди тортур на руках захопленого журналіста»: «Деталь, яка показує, як Протасевича «готували» до інтерв’ю і вибивали свідчення – КДБ не помітило, що зап’ястя Протасевича покалічені тугими наручниками, руки опухлі, і ці страшні руки потрапили в кадр. Це один із видів катувань, коли руки німіють і втрачають чутливість, і це явно не все, що з ним роблять. Уявляю, що вони роблять у в’язниці з подругою Протасевича Сапегою, щоб Роман з такими руками так старанно демонстрував невимушене спілкування з приставленим КДБ ведучим. Ось ці руки – це повністю знищує всю достовірність всього того, що зараз вивергають в телеефірі, всі ті слова, які зараз змушують вимовити Романа».

Українська журналістка Тетяна Даниленко пише: «До яких глибин дна опустилася Білорусь... М’ясник навіть не турбується, щоб приховати сліди катувань у полоненого».

Народний депутат від «Європейської солідарності» Микола Княжицький, зокрема, зауважив: «Є дві етичні оцінки поведінки в полоні. Ти можеш мовчати і померти або говорити те, що вимагає терорист і зберігати життя. Якщо твої слова не вбивають інших, говорити не гріх. Якщо навіть маячнею на вимогу терориста ти зберігаєш життя – це теж не гріх. Якщо ти зберігаєш життя близьких – це зрозуміло. Все визначається ціною життя. Або твого, або інших. Тому жодного значення слова Протасевича не мають. Страх за власне життя – здорове почуття. Бо немає нічого дорожчого за життя».

Журналіст Юрій Луканов зазначив:

Колишній народний депутат Борислав Береза зауважує: «Минуло чимало десятиліть з тих пір, а спадкоємці радянських катів успішно практикують тортури щодо невинних людей, щоб ті себе обмовили. Історія з Романом Протасевичем це добре ілюструє. Він тепер готовий зізнатися у всьому. У будь-якому злочині або навіть в тому, що він поважає Лукашенка. Я не знаю, через що він пройшов. Я не можу навіть уявити, через що пройшла його дівчина, яка, як і Протасевич, перебуває в заручниках у Лукашенка, але я розумію, що Роман себе обмовив, щоб припинити тортури або не дати здійснитися чомусь страшному над його дівчиною».

Андрій Смолій, політолог і юрист-міжнародний, наголошує: «Страшно і сумно дивитись на Протасевича. Не тому, що він – герой чи антигерой. Не тому, що він типу «розкаюєтся» і каже, що «поважає Лукашенка». Страшно, тому що це і є обличчя тоталітарного режиму. Вбивчого режиму. Який катує та вбиває. Який вибиває зізнання і просто калічить людей. Перед вами зламана людина. Яку на 99% ймовірності катували, ламали, знущались та просто морально вбивали».

Віктор Таран, український політичний експерт, зазначає: «Щодо покаянного відео Протасевича білоруському телеканалу. Перед тим, як робити судження, рекомендую прочитати 1984 Орвелла. Сад Гетсиманський Івана Багряного. І ви все зрозумієте. Це не його думка».

А от Олексій Мухін, генеральний директор російського Центру політичної інформації polit-info.ru вважає: «Протасевич, звичайно, співає. І не схоже, що його катують там. Руйнуються, руйнуються опозиційні замки з піску ...

Таке складно пережити без гострого розчарування у своїй справі».

А от батько Романа Протасевича Дмитро Протасевич і радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка впевнено назвали фрагменти «інтерв’ю» наслідками тортур і психологічного тиску в СІЗО.

«Мені як батькові дуже важко. Якщо хтось дивився цей фільм, він може помітити, що у Романа постійно йде внутрішня боротьба між тим, що він повинен сказати, і між тим, що він ніколи б у житті не сказав. І це дуже видно по обличчю. Я впевнений, що це наслідки більш ніж тижневого його перебування в катівнях СІЗО КДБ, знущань, катувань», – сказав Дмитро Протасевич в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки».

«У нас тепер є два Романи Протасевичі: Роман Протасевич на свободі і Роман Протасевич у КДБ. І це дві різні людини. Те, що ми чули, бачили, – це зовсім інший Роман Протасевич, він говорить те, що йому сказали говорити. Зрозуміло, що і слова, і формулювання, і те, як він підносить інформацію, і ці вихваляння Лукашенка – це все результат тортур, це результат того, в якому психологічному і фізичному стані він перебуває», – сказав Франак Вячорка.

«Болісно бачити «зізнання» Романа Протасевича. Його батьки вважають, що його катували. Це не Роман, якого я знаю. Цей чоловік на телебаченні Геббельса є заручником режиму, і ми повинні зробити все можливе, щоб звільнити його та інших 460 політичних в’язнів», – додав у твітері Франак Вячорка.

За його словами, що б не сказав і не зробив Роман Протасевич, опозиція робитиме все, щоб його звільнити.