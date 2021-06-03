Верховна Рада засудила дії Білорусії щодо літака Ryanair і затримання Протасевича

Верховна Рада 3 червня ухвалила заяву «щодо інциденту з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську». За документ висловилися 280 народних депутатів, проти 19, п’ятеро утрималися.

Заяву підтримали майже всі фракції, окрім «Опозиційної платформи – За життя».

Згідно з текстом, Верховна Рада засудила дії білоруськї влади, яка «поставила під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу», а також затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Читайте також: «Захоплення літака» Ryanair у Білорусі має всі ознаки операції російських спецслужб – Данілов

«Верховна Рада України закликає білоруську владу негайно звільнити Романа Протасевича і всіх політичних в’язнів, зупинити свавілля і тортури, до яких вдаються органи безпеки Білорусі щодо утримуваних під вартою громадян Білорусі, а також гарантувати повагу до прав людини відповідно до міжнародних зобов’язань», – йдеться в заяві.

Парламент України також висловив солідарність із позицією держав Європейського Союзу та Сполучених Штатів, а також підтримав рішення Кабінету міністрів про закриття для Білорусі українського авіапростору.

23 травня літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, вимушено посадили в Мінську через повідомлення про мінування, яке виявилося хибним. Для супроводу пасажирського літака Білорусь підняла в небо винищувач МіГ-29. За інформацією білоруських державних медіа, наказ про це віддав особисто Олександр Лукашенко.​

Інфографіка: Санкції проти Білорусі: б’ють там, де боляче

Після екстреної посадки в Мінську був затриманий білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич. Також була затримана і його дівчина – росіянка.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.

У Білорусі Протасевичу загрожує щонайменше тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.