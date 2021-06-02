(Матеріал опубліковано мовою оригіналу)

Если подконтрольных России боевиков допустят к схваченному в Минске блогеру Роману Протасевичу, Беларусь больше не сможет быть посредником в переговорах России и Украины по Донбассу, так как Лукашенко выступит на строне одного из участников конфликта, уверен представитель отдельных районов Донецкой области в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Об этом он сказал в эфире Радио Донбасс.Реалии.

«Пока это только заявления, но если этот факт состоится – приедут люди из Луганска и Донецка и будут «допрашивать» Протасевича – то говорить о переговорах в Минске уже просто невозможно. Украина стопроцентно не поедет в Минск на переговоры», – констатирует Гармаш.

Александр Лукашенко 1 июня заявил, что передал через Владимира Путина приглашение так называемым «следователям ЛНР» допросить Романа Протасевича, задержанного в Минском аэропорту 23 мая. 26 мая КГБ Беларуси заявил, что Протасевич воевал на Донбассе в составе полка «Азов», а на следующий день группировка «ЛНР» возбудила против блогера «уголовное дело» и попросила Минск выдать его для «следственного эксперимента». Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий сообщил, что Протасевич работал на Донбассе журналистом. А Радио Донбасс.Реалии рассказывало, кто и как в Беларуси использует тему войны на Донбассее для преследований беларусских граждан.

Лукашенко вряд ли мог сделать такое предложение боевикам без согласования с Путиным, говорит директор программы «Российские и белорусские студии» Совета внешней политики «Украинская призма» Максим Хилько.

«Минск не мог получить какое-то обращение от оккупационных администраций России напрямую, это могло быть только через Россию, – отмечает Хилько, – и Лукашенко подставил Путина: если послушать внимательно, как Лукашенко озвучивал эту новость, то он специально подчеркнул, что «это не Путин мне сказал, это я Путину сказал». То есть хотел прикрыть Путина, но сделал это очень неуклюже. Москва уже больше месяца, как минимум, прессует Минск, чтобы он признал оккупацию Крыма. Москва требует плату за поддержку Минска. Лукашенко приходится идти на все требования Москвы, которые он раньше пытался отвергать. На последней встрече он уже говорил, что и по налоговому кодексу он соглашается. Сдаются последние рубежи суверенной политики Минска. В последнюю очередь Минску, конечно, хотелось бы признать оккупированные территории: он столько лет этого избегал».

«У меня же сложилось впечатление, что это не было согласованно с Кремлем, а что это была попытка подлизаться к Путину, сделать ему приятно, – полагает Сергей Гармаш. – С другой стороны, это сигнал Украине о возможном признании Крыма российской территорией. Но я не думаю, что это сигнал о признании «ДНР» и «ЛНР», потому что Россия их сама не признала. Потерять Украину Лукашенко нельзя: это для него ключевой торговый партнер, но чем большей будет зависимость Лукашенко от Путина, тем меньшей будет его заинтересованность в сохранении отношений с Украиной. Вопросы физической безопасности для него сейчас более важны, чем рацио».

Зачем Лукашенко позвал к Протасевичу боевиков? И как реагировать Украине, если их действительно допустят к схваченному в Минске блогеру? Об этом говорим в эфире:

В плену и заложниках на оккупированной части Донбасса находятся больше двухсот граждан Украины. По свидетельствам их родственников и раньше освобожденных, к большинству из них применяют пытки.

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите.