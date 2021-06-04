«Наслідки тортур» – радник Тихановської і батько Протасевича про його «інтерв’ю» державному телеканалу

Наслідками тортур і психологічного тиску в СІЗО назвали батько Романа Протасевича, Дмитро Протасевич і радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка фрагменти «інтерв’ю» з опозиційним журналістом і блогером Протасевичем, яке поширив державний білоруський телеканал «ОНТ». На відео Протасевич нібито повністю визнає свою провину.

«Мені як батькові дуже важко. Якщо хтось дивився цей фільм, він може помітити, що у Романа постійно йде внутрішня боротьба між тим, що він повинен сказати, і між тим, що він ніколи б у житті не сказав. І це дуже видно по обличчю. Я впевнений, що це наслідки більш ніж тижневого його перебування в катівнях СІЗО КДБ, знущань, катувань», – сказав Дмитро Протасевич в ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода за участі «Голосу Америки».

«У нас тепер є два Романи Протасевичі: Роман Протасевич на свободі і Роман Протасевич у КДБ. І це дві різні людини. Те, що ми чули, бачили, – це зовсім інший Роман Протасевич, він говорить те, що йому сказали говорити. Зрозуміло, що і слова, і формулювання, і те, як він підносить інформацію, і ці вихваляння Лукашенка – це все результат тортур, це результат того, в якому психологічному і фізичному стані він перебуває», – сказав Франак Вячорка.

За його словами, що б не сказав і не зробив Роман Протасевич, опозиція робитиме все, щоб його звільнити.

Напередодні в Білорусі державний телеканал «ОНТ» поширив фрагменти «інтерв’ю» з Протасевичем.

«Я усвідомив, що заклики, які я опублікував, стали наслідком того, що на вулиці почалися заворушення», – каже Протасевич на камеру.

Також політв’язень говорить слова про те, що «багато речей, за які критикували Олександра Григоровича (Лукашенка – ред.), насправді це просто спроба тиску».

На запитання в цьому «інтерв’ю», чому він та його подруга Софія Сапега не видали інформацію з телефонів, коли дізналися, що літак приземлився в Мінську, Протасевич відповів: «Ми обидва були в стані стресу, тому мозок не працював».

Отримати коментарі від самого Романа Протасевича про це «інтерв’ю» і правдивість сказаного є неможливим.

Політв’язень перебуває в СІЗО КДБ Білорусі. Його батьки казали, що на обличчі хлопця є сліди побоїв. Політв’язні, які пройшли в минулому через СІЗО КДБ, заявляли про різні форми тортур.

23 травня у Мінську вимушено посадили літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, через повідомлення про мінування, яке виявилося хибним. Для супроводу пасажирського літака Білорусь підняла в небо винищувач МіГ-29. За інформацією білоруських державних медіа, наказ про це віддав особисто Олександр Лукашенко.

Після екстреної посадки був затриманий білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич і його подруга-росіянка Софія Сапега. Протасевичу загрожує щонайменше тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.