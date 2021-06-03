У Білорусі державний телеканал показав «інтерв’ю» з політв’язнем Романом Протасевичем

У Білорусі державний телеканал «ОНТ» поширив фрагменти «інтерв’ю» з політичним в’язнем, опозиційним журналістом і блогером Романом Протасевичем, в якому той буцімто повністю визнає свою провину.

«Я усвідомив, що заклики, які я опублікував, стали наслідком того, що на вулиці почалися заворушення», – каже Протасевич на камеру.

Також політв’язень говорить слова про те, що «багато речей, за які критикували Олександра Григоровича (Лукашенка – ред.), насправді це просто спроба тиску».

Протасевич буцімто визнає, що був учасником підготовки «замаху» на Лукашенка: «Я мав бути сполучною ланкою між змовниками і штабом Тихановської».

Політв’язень, говорячи про порушену проти нього бойовиками угруповання «ЛНР» справу, каже: «Сподіваюся, що у Олександра Григоровича знайдеться достатньо політичної волі, якоїсь рішучості, щоб не видати мене».

На запитання в цьому «інтерв’ю», чому він та його подруга Софія Сапега не видали інформацію з телефонів, коли дізналися, що літак приземлився в Мінську, Протасевич відповів: «Ми обидва були в стані стресу, тому мозок не працював».

Отримати коментарі від самого Романа Протасевича про це «інтерв’ю» і правдивість сказаного є неможливим. Політв’язень перебуває в СІЗО КДБ Білорусі. Його батьки казали, що на обличчі хлопця є сліди побоїв. Політв’язні, які пройшли в минулому через СІЗО КДБ, заявляли про різні форми тортур.

23 травня у Мінську вимушено посадили літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, через повідомлення про мінування, яке виявилося хибним. Для супроводу пасажирського літака Білорусь підняла в небо винищувач МіГ-29. За інформацією білоруських державних медіа, наказ про це віддав особисто Олександр Лукашенко.

Після екстреної посадки був затриманий білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич і його подруга-росіянка Софія Сапега. Протасевичу загрожує щонайменше тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.

Хто такий Роман Протасевич 23 травня 2021 року за особистим наказом Олександра Лукашенка в аеропорту Мінська був примусово приземлений літак Ryanair Афіни – Вільнюс. В результаті затримали журналіста та блогера Романа Протасевича, який перебував на борту літака, а також його дівчину. Роману Протасевичу 26 років. Як журналіст кілька років співпрацював з білоруськими виданнями. Згодом він приєднався до телеграм-каналу Nexta, де був головним редактором. На момент затримання він працював у команді телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Брав участь у протестах ще підлітком Ім'я Романа Протасевича стало відомим під час мовчазних мітингів 2011 року. Тоді колишнього кандидата на президентську премію 16-річного Романа затримали. Пізніше він заявив, що мусив забрати документи з ліцею БНТУ, і з його батьками стався конфлікт із політичних мотивів. Як писали ЗМІ, батько Романа в той час був старшим викладачем кафедри ідеологічної роботи Військової академії. Після участі в мовчазних мітингах Роман Протасевич приєднався до «Молодого фронту». Він також намагався взяти участь у виборчій кампанії до Молодіжної палати Мінської міської ради. З активіста в журналіста Після школи Роман вступив на факультет журналістики Білоруського державного університету, але, як повідомляло Єврорадіо, був виключений. Співпрацював з багатьма білоруськими виданнями. Єврорадіо було останнім із них перед виїздом за кордон. Перебування на Донбасі Олександр Лукашенко 26 травня заявив, що Протасевич воював на Донбасі. Сам журналіст у 2020 році в інтерв’ю розповів, що він перебував у зоні проведення АТО як журналіст, знімав відео, де був поранений. Стипендіат премії імені Вацлава Гавела У 2017–2018 роках Роман Протасевич отримував стипендію від Вацлава Гавела та проходив стажування на Радіо Свобода. Просив притулку в Польщі ще до президентських виборів Причиною стало затримання журналіста Володимира Чудянцова, з яким Протасевич дружив у Білорусі. Чудянцова затримали 22 листопада 2019 року дорогою до Польщі. Була інформація, що Чудянцов співпрацює з телеграм-каналом Nexta. На тлі цих подій Роман вирішив залишитися у Польщі. Залишив Nexta, приєднався до каналу «Білорусь головного мозку» У Польщі Роман Протасевич відкрито співпрацював з каналом Nexta. Наприкінці вересня 2020 року, в розпал протестів у Білорусі, Протасевич оголосив, що йде з каналу. У березні 2021 року він оголосив про приєднання до команди каналу «Білорусь головного мозку», яким раніше керував блогер Ігор Лосик. Його батька позбавили військового звання Ім’я батька Романа – підполковника запасу Дмитра Протасевича – з’явилося в списку силовиків, яких Лукашенко позбавив військових звань на тлі протестів у Білорусі. «Мій батько прослужив в армії 29 років і звільнився восени 2019 року, після чого працював в інкасації. Він не брав активної участі в протестах, його жодного разу не затримували, ні до чого не притягували», – сказав тоді Роман Протасевич. За його словами, батьки виїхали за ним до Польщі, коли він попросив там притулку. Білорусь оголосила в міжнародний розшук Протасевича, як і засновника Nexta Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують в організації масових заворушень та «групових дій, які грубо порушують громадський порядок», а також у розпалюванні соціальної ворожнечі. Блогерів внесли до так званого «переліку терористів», офіційна назва – «Перелік організацій та фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності».