Про можливість економічного розриву з Білоруссю: інтерв'ю із заступником міністра розвитку економіки і торгівлі Тарасом Качкою

Офіційні Київ і Мінськ обмінялися погрозами щодо запровадження санкцій. Але при цьому між Україною і Білоруссю існують тісні економічні зв'язки. Чи може Київ дозволити собі торговельну війну проти Мінська і якими будуть наслідки для обох країн. Про це телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», розпитав заступника міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, торгового представника України Тарас Качку.

МЗС України заявив, що негайно введе обмежувальні заходи проти Білорусі, якщо літаки Belavia знову почнуть літати в окупований Росією Крим. Київ повідомив, що підготував власний пакет санкцій відносно Білорусі за фальсифікацію виборів і порушення прав людини.

У Мінську відповідають, що теж введуть санкції проти Києва. Втім, в Україні вважають, що Білорусь вже почала торговельну війну: в кінці травня терміном на півроку там ввели режим індивідуального ліцензування на імпорт ряду українських товарів. Фактично це означає ручне управління імпортом української продукції до Білорусі.

Чи може Київ собі дозволити економічні санкції проти Мінська?

– Що Україна може втратити і хто найбільше постраждає від взаємних санкцій Мінська і Києва?

– Насправді це складний комплекс відносин, тому що у нас дійсно є потужні політичні турбуленции, якщо говорити вкрай дипломатично і м'яко.

Десь близько майже мільярда доларів ми платимо за білоруські нафтопродукти

Хоча очевидно, що заяви дуже-дуже жорсткі і з боку Білорусі і, відповідно, ми не можемо толерувати жодних дій стосовно так званого «ДНР», тому що це терористи. І Крим окупований! Це все досить серйозні питання, які, безумовно, набагато важливіше, ніж питання комерційні.

Проте, у нас є і комерційна площина.

І я підтверджую, що дійсно велику частину нашого ринку пального займає Білорусь. Десь близько майже мільярда доларів ми платимо за білоруські нафтопродукти.

Головна конкурентна перевага Білорусі – це географічна близькість Мозирського заводу, який є основним постачальником. І у нас були наради, якщо раптом буде велика криза ... Хоча очевидно, що це буде найбільш негативний розвиток подій.

– А як швидко Україна зможе заповнити цей дефіцит?

– Це буквально кілька тижнів, тому що ми бачимо, що ринок достатньо конкурентний.

Питання тільки, як це вплине на ціну, на споживачів, і якісь короткочасні збої цілком можливі.

Але ми не можемо назвати це залежністю. Ми можемо назвати це досить таким взаємовигідним комерційним співпрацею. І, безумовно, цей фактор теж береться до уваги.

У Білорусі є конкурентна перевага в наявності калію, фосфатів і комплексних добрив

Є санкції політичні, але у Євросоюзі дискутується питання і якогось більш економічного тиску. Але тут знову-таки у Білорусі основні товари, що експортуються, – це паливо або добрива. І у Білорусі є конкурентна перевага в наявності калію, фосфатів і комплексних добрив, це досить дешево і користується попитом у сусідніх державах.

– Економічні зв'язки України все-таки з Білоруссю досить тісні. Чи може Київ собі дозволити економічні санкції проти Мінська?

– Якщо чесно, питання не в площині економічних можливостей. Тобто ми торгуємо більш ніж на мільярд в обидві сторони товарами з додатковою вартістю, якщо навіть ми виведемо за дужки питання палива і добрив.

Плюс є велика виробнича кооперація. Тому це важливе співробітництво.

Але якщо мова зайде про такі важливі питання, як Крим і Донбас, то тут, безумовно, питання принципові матимуть перевагу.