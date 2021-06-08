Тихановська закликала до посилення економічних санкцій для перемоги над режимом Лукашенка

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала до запровадження жорсткіших західних санкцій стосовно Олександра Лукашенка, заявляючи, що це єдиний спосіб нашкодити режиму авторитарного правителя. Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода 8 червня в штаб-квартирі в Празі.

«Ми всі розуміємо, що можемо заблокувати режим економічно, щоб неможливо було платити поліції та військовим», – сказала Тихановська.

Вона висловила оптимізм щодо того, що демократичні зміни незабаром прийдуть на її батьківщину, попри посилення репресивних заходів уряду Лукашенка.

«Білоруси воюють як у Білорусі, так і на міжнародній арені. Багато роблять самі білоруси – підпільно, таємно. Люди настільки креативні, що придумують нові й нові способи розхитати режим», – розповіла лідерка опозиції.

Тихановська прибула до столиці Чехії 6 червня з чотириденним візитом на запрошення спікера Сенату Чехії Мілоша Вистрчіла.

8 червня Тихановська зустрілася з президентом Мілошем Земаном, який висловив підтримку та захоплення її хоробрістю, побажавши білоруському лідеру опозиції «перемоги над останнім європейським диктатором», написав у твітері прессекретар Земана.

Раніше 8 червня Олександр Лукашенко підписав поправки до Кримінального кодексу, які ще більше обмежують громадянські права та свободу слова на тлі придушення продемократичного руху країни.

Минулого місяця Лукашенко запровадив ще кілька поправок до законодавства, які суворо обмежують громадянські права та діяльність ЗМІ на тлі протестів через вибори 2019 року. Понад 33 тисячі людей були арештовані білоруською владою, значна частина лідерів опозиції була змушена залишити країну або ув’язнена.

Кілька протестувальників були вбиті в результаті насильства, і деякі правозахисні організації говорять, що є достовірні докази застосування тортур співробітниками силових відомств до деяких із затриманих.

Лукашенко заперечує будь-які порушення в зв’язку з виборами і відмовляється вести переговори з опозицією про відставку або проведення нового голосування.

Європейський союз, США, Канада та інші країни відмовилися визнати Лукашенка законним лідером Білорусі і запровадили санкції проти нього і кількох високопоставлених білоруських чиновників у відповідь на «фальсифікацію» результатів голосування і післявиборчі репресії.