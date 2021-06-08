Лукашенко схвалив «антиекстремістські» поправки до Кримінального кодексу Білорусі

Олександр Лукашенко підписав поправки до Кримінального кодексу, які ще більше обмежують громадянські права та свободу слова на фоні придушення продемократичного руху країни. Про це повідомила білоруська служба Радіо Свобода.

Лукашенко схвалив поправки, які криміналізують критику уряду та участь в несанкціонованих демонстраціях.

Поправки посилюють покарання за «поширення неправдивої інформації» в інтернеті, участь та співробітництво з «екстремістськими» групами, неприпинення діяльності організації, визнаної судом «екстремістською» або порушення закону про організацію масових зібрань і демонстрацій.

Вони також посилюють покарання за наклеп, заклики до дій, які вважаються спрямованими на нанесення шкоди національній безпеці країни, опір співробітникам правоохоронних органів, напад або загроза нападу на співробітників правоохоронних органів, а також напад або пошкодження власності, що належить співробітникам правоохоронних органів, суддям, присяжним та їхнім родичам.

Поправки криміналізують словесну образу співробітників правоохоронних органів або інших представників влади, навмисне перекриття руху громадського транспорту, «дискредитацію» Білорусі, осквернення державних символів і заклики до незаконних публічних зборів, що спричинили за собою загибель людей.

Минулого місяця Лукашенко ввів в дію ще кілька поправок до законодавства, які суворо обмежують громадянські права та діяльність ЗМІ на тлі протестів через минулорічні вибори. Понад 33 тисячі осіб були арештовані білоруською владою, значна частина лідерів опозиції була змушена залишити країну або ув’язнена.

Кілька протестувальників були вбиті в результаті насильства, і деякі правозахисні організації говорять, що є достовірні докази застосування тортур співробітниками силових відомств до деяких із затриманих.

Лукашенко заперечує будь-які порушення в зв’язку з виборами і відмовляється вести переговори з опозицією про відставку або проведення нового голосування.

Європейський союз, США, Канада та інші країни відмовилися визнати Лукашенка законним лідером Білорусі і ввели санкції проти нього і декількох високопоставлених білоруських чиновників у відповідь на «фальсифікацію» результатів голосування і післявиборчі репресії.