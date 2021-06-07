Чеські правозахисники розповідають присутнім про репресії в Білорусі, збирають підписи за звільнення політичних в’язнів. Колишні дисиденти з чеського антикомуністичного руху, політики та художники виступають зі сцени зі словами підтримки білоруського народу. Зі сцени до учасників акції звернулася також опозиційна лідерка Білорусі Світлана Тихановська, яка нині перебуває у Празі з візитом. (Фоторепортаж Білоруської редакції Радіо Свобода).
Тихановська у Празі: сотні людей вийшли на акцію солідарності з Білоруссю (фоторепортаж)
Кілька сотень людей взяли участь в акції солідарності з Білоруссю на Староміській площі в Празі.
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