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07 червня 2021, Київ 23:25
Фотогалереї

Тихановська у Празі: сотні людей вийшли на акцію солідарності з Білоруссю (фоторепортаж)

Кілька сотень людей взяли участь в акції солідарності з Білоруссю на Староміській площі в Празі.

Чеські правозахисники розповідають присутнім про репресії в Білорусі, збирають підписи за звільнення політичних в’язнів. Колишні дисиденти з чеського антикомуністичного руху, політики та художники виступають зі сцени зі словами підтримки білоруського народу. Зі сцени до учасників акції звернулася також опозиційна лідерка Білорусі Світлана Тихановська, яка нині перебуває у Празі з візитом. (Фоторепортаж Білоруської редакції Радіо Свобода).
Сотні людей вийшли на Староміську площу в Празі під час акції &laquo;Разом за Білорусь&raquo;
1 Сотні людей вийшли на Староміську площу в Празі під час акції «Разом за Білорусь»
Учасниця акції тримає в руках плакат із написом чеською мовою:&nbsp;&laquo;Припиніть насильство над людьми у Білорусі&raquo;
2 Учасниця акції тримає в руках плакат із написом чеською мовою: «Припиніть насильство над людьми у Білорусі»
На площу також вийшли двоє чехів з офіційним червоно-зеленим прапором Білорусі
3 На площу також вийшли двоє чехів з офіційним червоно-зеленим прапором Білорусі
Вони зачіпали протестувальників
4 Вони зачіпали протестувальників
Зі сцени до учасників акції звернулася лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська
5 Зі сцени до учасників акції звернулася лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська
Тихановська приїхала до Праги на запрошення голови Сенату &ndash; вищої палати парламенту Чеської Республіки Мілоша Вистрчіла
6 Тихановська приїхала до Праги на запрошення голови Сенату – вищої палати парламенту Чеської Республіки Мілоша Вистрчіла
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На підтримку вільної Білорусі 7 червня в Празі відбувся концерт на острові Кампа
8 На підтримку вільної Білорусі 7 червня в Празі відбувся концерт на острові Кампа
Учасниця акції солідарності тримає у руках плакат з написом:&nbsp;&laquo;Не літайте з диктатором&raquo;
9 Учасниця акції солідарності тримає у руках плакат з написом: «Не літайте з диктатором»
Чеська Республіка також у межах програми MEDEVAC&nbsp;надає допомогу&nbsp;білоруським громадянам, яких переслідує режим Лукашенка
10 Чеська Республіка також у межах програми MEDEVAC надає допомогу білоруським громадянам, яких переслідує режим Лукашенка

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