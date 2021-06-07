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07 червня 2021, Київ 20:24
Новини | Міжнародні

«Завдяки вашій підтримці ми подолаємо безправ’я» – Тихановська про підтримку Білорусі в Чехії

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська на запрошення голови Сенату – вищої палати парламенту Чеської Республіки Мілоша Вістрчіла приїхала до Праги.

Під час зустрічі в Сенаті Тихановська наголосила на потребі підтримки білорусів, яких режим Олександра Лукашенка позбавляє головного – права на своїй землі. «Ми завжди відчували загрозу, що кожного можуть викрасти, але після цього неймовірно цинічного випадку з літаком (вимушена посадка в Мінську міжнародного рейсу для арешту активіста Романа Протасевича – ред.) ми розуміємо, що білоруський режим не зупиниться перед жодною перешкодою», – наголосила Світлана Тихановська.

«Чеський Сенат вважає переможцем білоруських виборів Світлану Тихановську», – наголосив у своєму виступі голова Сенату Мілош Вистрчіл.

У програмі візиту до Праги Світлани Тихановської є також зустрічі з президентом Чехії Мілошем Земаном, прем’єром Андреєм Бабішем і міністром закордонних справ Якубом Кулганком.

На підтримку вільної Білорусі 7 червня в Празі відбувся концерт на острові Кампа, а також демонстрація «Разом за Білорусь», у якій взяли участь відомі чеські актори, музиканти, громадські активісти.

Чеська Республіка також у межах програми MEDEVAC надає допомогу білоруським громадянам, яких переслідує режим Лукашенка.

У Варшаві підтримали білоруського журналіста Протасевича – відео
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У Варшаві підтримали білоруського журналіста Протасевича – відео

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