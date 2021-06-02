У Мінську судитимуть жінку, яка відмовилася здавати квартиру помічниці прокурора

Прокуратура Заводського району Мінська направила до суду кримінальну справу, в якій 34-річну громадянку Білорусі звинувачують за статтею про порушення рівноправності громадян, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Згідно з матеріалами справи, у квартирі, яка належить жінці, проживала і була зареєстрована помічниця прокурора. Прокуратура вирішила, що власниця житла «піддалася інформаційному впливу телеграм-каналів та інших інтернет-ресурсів, в яких розміщувалися заклики до обмеження прав прокурорських працівників, які здійснюють кримінальне переслідування і підтримують від імені держави обвинувачення в суді у кримінальних справах про участь громадян у протестних акціях», і свідомо «порушила права, свободи і законні інтереси потерпілої виключно в зв’язку з її посадою».

Жителька Мінська зажадала від помічниці прокурора звільнити займану квартиру. За це на неї завели кримінальну справу за статтею про порушення рівноправності громадян і взяли підписку про невиїзд і належну поведінку.

Жінці загрожує до двох років позбавлення волі.

Від серпня 2020 року в Білорусі проходили масові протести через оголошені результатів президентських виборів. За даними ЦВК, перемогу здобув Олександр Лукашенко. Однак протестувальники не згодні з цими результатами і вимагають визнати Світлану Тихановську легітимним президентом Білорусі.

Низка країн Євросоюзу, а також Велика Британія, США і Канада не визнали легітимність Лукашенка, запровадили санкції проти білоруської влади і закликали до нових виборів.

У березні цього року Рада ООН із прав людини схвалила створення групи з розслідування подій після президентських виборів в Білорусі в серпні 2020 року. У резолюції йдеться про те, що рада стурбована численними епізодами тортур, викраденнями, довільними затриманнями і арештами, а також залякуваннями представників опозиції, журналістів та правозахисників.