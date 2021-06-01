У Києві влаштували акцію на підтримку неповнолітніх арештантів у Білорусі та політв’язня Латипова (фото)

У вівторок ввечері на майдані Незалежності у Києві близько трьох десятків білорусів провели акцію солідарності із заарештованими у Білорусі неповнолітніми та на підтримку політв’язня Степана Латипова, який сьогодні раніше у залі суду встромив собі ручку в горло.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, учасники тримали в руках біло-червоно-білі прапори і фотографії із зображеннями молодих людей, які, як вважають правозахисники, були заарештовані за політичними мотивами.

Раніше білоруський правозахисний центр «Весна» також вказував, що білоруські силовики заґратували «з політичних причин» кількох осіб, яким іще не виповнилося 18.

Крім того, на акції «Свободу білоруським дітям» у центрі Києва декілька активістів, які самоорганізувалися на захід через соцмережі, символічно обв’язали собі горло бинтом зі «слідами крові», щоб таким чином висловити підтримку Степану Латипову, який завдав собі каліцтва на суді, де йому інкримінують низку статтей.

Перед цим Латипов, яка кажуть правозахисники, заявляв, що правоохоронні органи обіцяють завести справи проти його родичів, якщо він не зізнається у скоєнні злочинів.

Білорусь охопила політична криза з серпня минулого року, коли Олександр Лукашенко оголосив про перемогу на президентських виборах. Білоруси вийшли на вуличні протести, під час яких силовики затримали тисячі людей, в тому числі десятки журналістів, які висвітлювали мітинги. Більшість представників опозиції були змушені залишити країну.