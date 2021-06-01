У Білорусі політв'язень встромив собі ручку в горло у залі суду – відео

Він був активістом так званої «Площі змін» – двору на півночі Мінська, який став точкою збору протестуючих проти результатів президентських виборів в країні влітку 2020 року. Латипова затримали у вересні 2020 року, коли він разом з сусідами спробував зупинити зафарбовування муралу. Після його затримання на білоруському телебаченні вийшли в ефір сюжети, у яких стверджувалося, що активіст організував поставку в країну хімікатів, за допомогою яких намагався отруїти співробітників міліції (до кримінальної справи цей епізод не включили). На засіданні суду у вівторок, 1 червня, Латипов заявив, що 51 день знаходився у «прес-хаті» – камері, де ув’язненим за вказівкою адміністрації сусіди по камері створюють нестерпні умови утримання. Після цього він став на лавку в клітці, у якій перебував на засіданні, щоб до нього не могли дотягнутися конвоїри, і встромив ручку в горло. Відкрити клітку відразу не вдалося, оскільки у приставів не було з собою ключів, повідомила білоруська служба Радіо Свобода. Латипов втратив свідомість, його госпіталізували.