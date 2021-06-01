У Білорусі після 20 днів ув’язнення вийшов на свободу журналіст Deutsche Welle

Німецька міжнародна телерадіокомпанія Deutsche Welle повідомила, що 1 червня після 20-денного ув’язнення в Білорусі був звільнений журналіст-фрілансер Олександр Бураков.

Після звільнення співробітник Deutsche Welle повідомив, що поліцейські в слідчому ізоляторі, де він утримувався, будили його щодня двічі на ніч «для перевірок», змушуючи його повністю роздягатися. Аналогічні перевірки влаштовували і вдень, щораз переводячи в іншу камеру. Журналіст також поскаржився, що охоронці не надали йому подушку, ковдру, постільну білизну, а також теплий одяг, багато чого з їжі та особистих речей, які йому передавали рідні.

Повідомляється, що Бураков оголошував голодування, яке йому довелося припинити через сім днів через проблеми зі здоров’ям.

Генеральний директор DW Пітер Лімбург привітав звільнення Буракова з-під варти, але заявив, що «спіраль державного насильства проти журналістів продовжує обертатися».

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Журналіст Deutsche Welle Олександр Бураков був затриманий 12 травня в Могилеві перед початком закритого суду над активістом Павлом Северинцем. 15 травня суд у білоруському Могилеві засудив журналіста Deutsche Welle Олександра Буракова до 20 діб арешту за звинуваченням у «повторному порушенні порядку проведення масового заходу» через буцімто участь у заході біля стін суду в Могильовській області. Журналіст відкинув звинувачення.

Арешт і судове переслідування Буракова відбулися на тлі протестів проти Олександра Лукашенка, який заявив про перемогу на президентських виборах в серпні. Тисячі людей, в тому числі десятки журналістів, які висвітлювали мітинги, були заарештовані силовиками. Правозахисники кажуть, що є багато свідчень застосування тортур до затриманих.