Кивський університет позбавив Лукашенка звання почесного доктора

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила Олександра Лукашенка звання почесного доктора. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердили у КНУ.

Рішення про позбавлення звання почесного доктора є першим в історії навчального закладу.

Диплом почесного доктора Лукашенко отримав 5 листопада 2009 року.

Раніше ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров закликав вчену раду вишу позбавити Олександра Лукашенка звання почесного доктора університету.

«Усі ви, напевно, як і я, глибоко вражені й стурбовані подіями, які відбуваються в Білорусі впродовж останніх місяців. Зокрема, нещодавнім розбійним нападом на літак, який в Європі вже охрестили «актом піратства з боку білоруської влади» на чолі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого університету», – зазначив Бугров.

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, який екстрено посадили в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

Правозахисний центр «Весна» вже визнав Протасевича політичним в’язнем.

Інцидент також засудили Сполучені Штати, Євросоюз, Україна та низка країн світу й закликали негайно звільнити журналіста та його дівчину. Зокрема, ЄС узгодив запровадження додаткових санкцій щодо Мінська, український уряд оголосив, що припиняє авіасполучення з Білоруссю, а президент Джо Байден пообіцяв співпрацювати із Європою у запровадженні обмежень проти причетних до затримання Протасевича.