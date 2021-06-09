Білорусь: Протасевич за ґратами хворів на тонзиліт у тяжкій формі – адвокат

Колишній редактор білоруського телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич після арешту перехворів на тонзиліт у тяжкій формі, він мав проблеми з горлом, повідомила телеканалу «Настоящее время» його адвокат Інеса Оленська, якій вдалося відвідати підзахисного в СІЗО Комітету державної безпеки Білорусі.

«Лікували антибіотиками – зараз здоровий. Він не отримує листів, поки не дійшли гроші, які йому переказували. Ще він не зміг замовити книги. Просив Ремарка», – розповіла вона.

Батьки Протасевича домагаються, щоб до СІЗО, де сидить Роман, допустили лікаря. Вони впевнені, що всі відеоролики за участю їхнього сина записані під погрозами і тиском. За словами його батька Дмитра Протасевича, силовики «хочуть почути від нього те, що хоче чути Лукашенко».

Романа Протасевича затримали в Мінську 23 травня після вимушеної посадки літака Ryanair, на борту якого він перебував. Білоруський держканал ОНТ 3 червня опублікував відео з Протасевичем, на якому той заявляє, що визнає провину в організації «дій, що порушують громадський порядок». За яких обставин це знято, не повідомляється.

Заяву Протасевич зробив не в суді або через адвоката, а виголосив у студії, відповідаючи на запитання ведучого. Під час цього інтерв’ю Протасевич також критикував членів Координаційної ради та співробітників штабу Світлани Тихановської, а Олександра Лукашенка назвав «людиною зі сталевими яйцями». На зап’ястках Романа журналісти видання «Наша Нива» зауважили ушкодження.

Білоруська влада звинувачує Протасевича в організації масових заворушень, організації порушення громадського порядку, діях, спрямованих на збурення соціальної ворожнечі. Максимальні терміни за цими статтями – 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.