Боррель: у Євросоюзі врахують, що Москва підтримує режим Лукашенка

Лідери країн Європейського союзу на майбутньому саміті, присвяченому відносинам із Росією, врахують, що вона підтримує офіційний Мінськ, заявив 8 червня верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

«Я згоден з усіма вами, що перед нами диктатор. Я згоден з усіма вами, що він (Олександр Лукашенко – ред.) користується підтримкою Росії. Я згоден з усіма вами, що ми повинні продовжувати чинити тиск і використовувати всі наші можливості і інструменти для підтримки громадянського суспільства в Білорусі», – сказав очільник дипломатії ЄС на сесії Європарламенту.

Боррель згадав, що Росія нещодавно надала режиму в Мінську допомогу на суму 500 мільйонів доларів і що російська підтримка дуже важлива для Лукашенка.

«Рада Європейського союзу врахує це, коли на майбутньому засіданні буде обговорювати наші відносини з Росією», – додав Жозеп Боррель.

Очікується, що 21 червня міністри закордонних справ країн ЄС узгодять проміжний список санкцій щодо кількох фізичних і юридичних осіб Білорусі. Під санкції можуть потрапити співробітники Міністерства оборони і Міністерства транспорту Білорусі, службовці Військово-повітряних сил, співробітники мінського аеропорту і цивільної авіації, повідомили дипломати.

Після примусової посадки в Мінську літака компанії Ryanair, на борту якого перебував колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич, Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) опублікувало заяву, в якій говориться, що повітряний простір Білорусі не є безпечним. EASA рекомендувало авіакомпаніям входити в білоруське небо тільки в разі крайньої необхідності.

Деякі країни відмовилися приймати рейси білоруської авіакомпанії «Белавіа». У зв’язку з цим національний авіаперевізник Білорусі з 27 травня до 30 жовтня скасував польоти до Варшави, Мілана, Риму, Амстердама, Франкфурт-на-Майні, Берліна, Мюнхена, Ганновера, Відня, Брюсселя, Барселони та Калінінграда.