ДПСУ відстежує рух іноземних суден, що перетинають кордон з Білоруссю по Прип’яті та Дніпру

Державна прикордонна служба України повідомила, що в рамках посилених заходів охорони кордону здійснює відстежування руху іноземних суден, що перетинають кордон України з Білоруссю по річках Прип’ять та Дніпро.

«Судна супроводжуються патрульними катерами прикордонного відомства та контролюються прикордонними нарядами, в тому числі з місць тривалого несення служби. Захід суден на територію України відбувається як для транзитного переходу територією нашої держави, так і для руху в українські порти. Зустрівши іноземне судно, прикордонники Житомирського та Чернігівського загонів забезпечують постійне стеження за його рухом та супровід. Крім того, до заходів контролю долучаються і сили 10-го окремого загону оперативного реагування «ДОЗОР», які знаходяться на посиленні цієї ділянки кордону», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що у разі зупинки судна на ночівлю, прикордонники здійснюють «заходи підтримання прикордонного режиму в межах зони його стоянки».

«Для контролю за рухом суден прикордонники також активно застосовують безпілотну авіацію», – йдеться в повідомленні.

Згідно з правилами, іноземний водний транспорт не має права зупинятися в Україні на маршруті свого транзиту, а також розвантажуватися чи завантажуватися непередбачуваними маршрутами.

З початку року Білорусь активізувала перевезення вантажів по Прип’яті та Дніпру. Будівельні матеріали, металеві вироби та передусім дизельне пальне транспортуються по воді.