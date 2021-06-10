Нацрада з питань ТБ скасовує дозвіл на ретрансляцію каналу «Білорусь 24»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення виключила з переліку іноземних програм, дозволених до ретрансляції, білоруський канал «Білорусь 24». Про це регулятор повідомив 10 червня.

Як йдеться в заяві, канал виключили з Переліку іноземних програм, «зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України».

Це рішення у Нацраді пояснюють тим, що канал транслював в ефірі контент, заборонений для демонстрації на території України. В тому числі йдеться про фільми з акторами, яких Міністерство культури та інформаційної політики внесло до списку людей, які загржують національній безпеці України.

Читайте також: Боротьба з дезінформацією вимагає усвідомити не лише свої слабкості, але і силу – експерти

«Певний час ефірне наповнення цього каналу помітно відрізнялося від типових провладних білоруських, оскільки це міжнародна версія, очевидно, вони на це зважали. Але нещодавно нашим моніторингом були зафіксовані порушення», – цитує пресслужба Ради одного з членів Максима Онопрієнка.

Зокрема, у травні 2021 року канал, за висновками моніторингу, транслював такі передачі:

«Зрозуміти та знешкодити» за участі російського артиста Олега Газманова

«Останній день» за участі ведучого Бориса Щербакова

«Слов’янський базар. Союзна держава запрошує. Піснярам – 50. Випуск 1» за участі Ольги Кормухіної

«Популяризація білоруським мовником персон, внесених до зазначеного вище Переліку, суперечить вимогам абзацу десятого частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», – пояснюють у Нацраді.

Крім того, 21 травня «Білорусь 24» транслювала сюжет під назвою «Український слід у справі держперевороту в Білорусі», в якому, як зазначає Нацрада, батальйон «Донбас», який входить до складу Національної гвардії, назвали «карательним».

У сюжеті за 22 травня звучали заяви про «відмову в Україні на законодавчому рівні захищати права національних меншин через безпідставне ототожнення категорій «національна меншина» та «корінний народ». У регуляторі це розцінили як розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Читайте також: Лукашенко перетворює Білорусь на Північну Корею – Тихановська в розмові з сенаторами США

У Нацраді вказують на те, що Білорусь не є підписантом Європейської конвенції про транскордонне мовлення, отже, ретрансляція каналу «Білорусь 24» відбувалася на основі рішення самого українського регулятора.

«Національна рада має право вжити заходів щодо запобігання або припинення таких порушень. Таким чином, регуляторний орган ухвалив рішення про вилучення телеканалу «Білорусь 24» із переліку дозволених для ретрансляції», – висновує пресслужба Ради.

Державний білоруський канал «Білорусь 24» мовив в Україні на основі дозволу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 23 липня 2015 року.