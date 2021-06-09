Незважаючи на дощову погоду, демонстранти підняли прапори білоруської опозиції і вивісили транспаранти з гаслами, як-то «Геноцид у Білорусі», «Концентраційний табір Білорусь» і «ГУЛАГ – 2 км» на блокпості біля литовського прикордонного села Мядінінкай. Схожі акції протесту проходять і на польсько-білоруському кордоні. З серпня 2020 року в Білорусі відбуваються масові протести проти президентських виборів, які багато хто вважає сфальсифікованими. Протестувальники закликають Євросоюз посилити санкції відносно авторитарного лідера Олександра Лукашенка. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»)