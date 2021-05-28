Нацрада оштрафувала канали «НАШ», «112» і NewsOne за розпалювання ворожнечі

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила телеканалу «НАШ» штраф на понад 114 тисяч гривень за підсумками перевірки 12 лютого 2021 року. Про це рішення, а також ще кілька накладених санкцій на телеканали Нацрада повідомила 27 травня.

Штраф канал отримав за ефір передачи «Марафон» від 15 та 16 грудня 2020 року, в якому колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров «поклав відповідальність за ведення бойових дій на території України на Збройні сили України, при цьому вдався до викривлення реальних подій, що відбуваються на сході України», йдеться в повідомленні.

Як зазначають у регуляторі, політик, який перебуває за межами України з 2014 року, назвав залучення ЗСУ Міністерством оборони «кримінальним злочином», а добровольців – «військовими злочинцями», а також заперечував причетність Росії до агресії проти України. При цьому представники компанії «НАШ 365», якій належить канал, не відреагували на його слова.

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«У складних умовах збройної агресії Російської Федерації проти України ведучі передачі несуть особливу відповідальність перед суспільством, оскільки поширення недостовірної, упередженої інформації має значний потенціал додаткової дестабілізації суспільства і підриває довіру до українських засобів масової інформації. Чинне законодавство зобов’язує журналістів гарантувати людям отримання правдивої та достовірної інформації за допомогою чесного відображення об’єктивної реальності», – нагадують у Нацраді.

Ще один штраф на 114 тисяч гривень «НАШ» отримав за висловлювання в своєму ефірі екснародної депутатки від «Партії регіонів» Олени Бондаренко.

Висловлювання Бондаренко в ефірі 15 січня Нацрада перевірила у відповідь на звернення Служби безпеки України та двох військових та виявила в них також ознаки розпалювання ворожнечі.

«Бондаренко заперечувала участь у збройному конфлікті на Донбасі збройних сил Російської Федерації і не згадувала про дії незаконних збройних формувань, які вчиняють незаконний збройний спротив на території окремих районів Донецької та Луганської областей. На думку О. Бондаренко, присутність російських військових на Донбасі «довести неможливо» і досі немає жодних доказів їх присутності. Натомість вона звинуватила українську армію в обстрілах українських міст з повітря, проте на навела жодного доказу», – пояснюють у раді.

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Каналу також призначили перевірку за висловлювання колишнього лідера Комуністичної партії Петр Симоненка. Він з’явився в ефірі каналу 4 і 5 травня та назвав російсько-українське протистояння «громадянським протистояння на Донбасі».

«Він використовував дискримінаційні, образливі і провокаційні терміни з негативною конотацією – «режим профашистского толка», «политика государственной фашизации», «путь неофашизма» «неофашисты и организованная преступность» стосовно політичного керівництва України, Збройних сил і правоохоронних органів України, союзників України у боротьбі з російською агресією, Православної церкви України», – цитують у Нацраді.

Висловлювання Симоненка також вартували каналу «112 Україна» штрафу в близько 114 тисяч гривень: як зазначають у Нацраді, таких висновків вона дійшла після перевірки січневих ефірів, проведених 12 березня.

Симоненко знову назвав протистояння на Донбасі «громадянською війною» і поклав відповідальність за нього на «українських націоналістів та неофашистів».

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«Таким чином, гість програми використовував дискримінаційні, образливі та провокаційні терміни з негативною конотацією – «єврофашизм», «неофашисти розв’язали війну», «вогняний плацдарм для протиріч між Україною і Росією» – з явним наміром затаврувати політичний режим в Україні, Збройні сили України, союзників України у боротьбі з російською агресією», – констатує регулятор.

На таку ж суму регулятор оштрафував канал NewsOne за висловлювання гостя програми «Епіцентр української політики» В’ячеслава Піховшека, на які ведуча та сама компанія не відреагували.

Як виявила Нацрада в ході перевірки, висловлювання Піховшека мали «ксенофобські, дискримінаційні та принизливі ознаки».

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«Вони були спрямовані не на критику держави чи певних посадових осіб, а мали ознаки підбурювання й ненависті до певних груп суспільства, об’єднаних промовцем до категорії «бандерівсько-орієнтоване національне суспільство України», «море бандерівщини». Слід пам’ятати, що термін «бандерівець», «бандерівщина» використовується у російській пропаганді щодо України в різних формах як негативний стигматизуючий. У контексті промови В. Піховшек використав його стосовно етнічних українців, зокрема носіїв української мови», – йдеться у висновку ради.

Згідно з повідомленням, тези Піховшека засудив також уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, чию позицію спитала Нацрада.

«Комісія з журналістської етики, яка також на прохання Національної ради проаналізувала зазначений матеріал, дійшла висновку, що в поширених В. Піховшеком тезах можна помітити їх спрямування на розмежування двох груп населення, одна з яких заохочується до дій проти іншої... КЖЕ акцентувала увагу на тому, що ведуча передачі Діана Панченко не намагалася протиставляти гостю передачі жодних аргументів ані під час розмови, ані після її завершення», – зазначають у регуляторі.

Канали, на які наклали санкції, не коментували висновки Нацради.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше також санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать. У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».