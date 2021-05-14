Федоров анонсував створення мультиплексу, щоб забезпечити доступом до ТБ прикордонних регіонів

Рада національної безпеки розглянула питання про створення загальнонаціонального мультиплексу для забезпечення прикордонних регіонів доступом до українського телебачення. Про це на брифінгу за підсумками засідання РНБО 14 травня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він пояснив таке рішення тим, що, попри розвиток інтернету в Україні, телебачення досі є головним джерелом інформації та, зокрема, новин.

При цьому через кодування телеканалів, нагадав міністр, доступ до телебачення обмежений, особливо для тих українців, які живуть на прикордонних територіях.

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«Єдиний оператор цифрового мовлення покриває не всю країну, і, зокрема, сигналу немає на прикордонних територіях, і для того, щоб продовжити дивитися українські канали, мешканцям цих територій необхідно було купувати новий тюнер і сформулювати підписку зі щомісячною абонплатою одного з двох офіційних провайдерів. А це немалі витрати коштів, які далеко не всі можуть собі дозволити, а жителі прикордонних територій із Росії піддаються інформаційній пропаганді країни-агресора», – зазначив урядовець.

Він додав, що проблему може вирішити створення загальнонаціональної цифрової телемережі «мультиплекс MX-7», і РНБО ухвалила відповідне рішення.

«Мультиплекс надасть безкоштовний доступ до щонайменше 12 цифрових телеканалів мешканцям всієї країни, щоб кожен житель всіх населених пунктів, навіть найвіддаленіших, дізнавався про життєві ситуації країни, про нові можливості, що дає Україна. Оператором мультиплексу визначений Державний концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. Він входить до сфери управління Держспецзв’язку», – пояснив Федоров.

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Керівник Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрій Щиголь додав, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення підтримала створення такої мережі ще в 2019 році.

Він повідомив, що проєкт буде фінансуватися на рахунок кредиту під державні гарантії на суму 490 мільйонів гривень. Мультиплекс включатиме від 10 до 12 каналів, доступ отримають у першу чергу державний телеканал та канали Суспільного мовника. Комерційні канали отримають доступ через конкурс, проведений Нацрадою, додав Щиголь.

«Державні кошти використовуватися не будуть, це буде зроблено за кредит, який буде погашатися від комерційної діяльності концерну радіозв’язку, радіомовлення та телебачення. Канал транслюватиметься в частотному діапазоні 174-320 мггц, який є в розпорядженні концерну і реалізовується в рамках їхньої господарської діяльності», – сказав голова Держспецзв’язку.

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На питання журналістів він уточнив, що кредит надасть один з державних банків, термін його погашення – від п’яти до семи років.

За припущенням Щиголя та Федеорова, створення мультиплексу займе близько пів року після того, як на нього знайдуть фінансування. Міністр цифрової інфраструктури припустив, що це можливо до кінця поточного року.

На початку листопада 2017 року чотири найбільші українські медіагрупи – StarLightMedia, «1+1 медіа», «Медіа Група Україна» та «Інтер медіа груп» – досягли згоди про кодування відкритих телеканалів на супутнику. Рішення кілька разів відкладали, але в ніч із 28 на 29 січня 2020 року медіагрупи закодували сигнал своїх 22 каналів на супутнику.

Серед причин рішення закодувати канали – міжнародні зобов’язання українських медіагруп та боротьба з піратством.