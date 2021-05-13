НСЖУ закликала Раду зняти з розгляду «закон про медіа» і направити його Венеціанській комісії

Національна спілка журналістів України закликала Верховну Раду зняти з розгляду законопроєкт «Про медіа» і надіслати його до Венеціанської комісії Ради Європи для аналізу на відповідність європейським стандартам і зобов’язанням України перед ЄС. Про це йдеться в заяві організації, оприлюдненій 13 травня.

Крім того, у НСЖУ закликають розпочати «реальний діалог» влади з журналістами України для осучаснення медійного законодавства, приведення його у відповідність до найкращих європейський зразків.

«За ці майже півтора року законопроєкт «Про медіа» об’єднав проти себе сотні українських редакцій, журналістів і блогерів, які разом із членами НСЖУ поставили свої підписи під заявою з вимогою зняти його з розгляду у Верховній Раді. Шкода, що влада не чує журналістів. Попри обіцянки, текст законопроєкту залишився незмінним навіть після критики європейських експертів», – наголосили у НСЖУ.

«3і 170 сторінок законопроєкту зобов’язання перед ЄС викладені лише в двох розділах, а основний масив тексту описує, як поставити редакції під контроль, регулювати їхню роботу, залякати і зробити лояльними до влади. Ми, українські журналісти, вважаємо за необхідне посилити боротьбу з російською пропагандою та з ворожим впливом на національний інформаційний простір. Для цього в країні потрібно створити ефективні інструменти, в тому числі законодавчі. Однак закон «Про медіа» не є таким інструментом. Це документ, який ускладнює роботу українських журналістів, а не російських пропагандистів», – додали в організації.

У спілці журналістів додали, що кожен адвокат законопроєкту «Про медіа» увійде в історію як «ворог преси».

Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що законопроєкт про медіа можуть винести на голосування у Верховній Раді в середині або в кінці травня.

«Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, наприкінці. Принаймні ми ставимо собі це за мету», – сказав він.

За словами міністра, діалог із представниками медіаспільноти стосовно законопроєкту про медіа «зіграв поганий жарт».

«За цей час, поки обговорюється закон про медіа, він вже трішки відстає від реалій», – сказав Ткаченко. Він вважає, що «закон вже перезрів, його потрібно доопрацювати якомога швидше, вносити до Верховної Ради, тому що він створює рівні права для всіх гравців на медіаринку».

19 травня 2020 року Верховна Рада відправила законопроєкт про медіа на повторне перше читання.

1 липня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної й інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт про медіа, попри заклики громадських організацій і журналістів відхилити його.

Перед цим було оприлюднене звернення, яке підписали 70 представників ЗМІ та громадських організацій України, що закликали Верховну Раду відхилити законопроєкт «Про медіа» через загрози свободі слова.