«Індекс свободи преси»: Україна погіршила показники, але залишається в сотні

Україна другий рік поспіль входить до в сотні «Індексу свободи преси» від організації «Репортери без кордонів». Країна опустилася на одну позицію – 97-ме місце, хоча й покращила свою оцінку на 0,44 бала, у порівнянні з минулим роком. Індекс України за 2020 рік – 32,52. Тобто показники свободи слова покращуються, проте в низці інших країн, які випередили Україну, це відбувається швидше.

«Репортери без кордонів» відзначають, що медіаландшафт в Україні дуже різноманітний, і влада ухвалила низку довгоочікуваних реформ, починаючи з 2014 року. Зокрема, закон про відкриття власників ЗМІ. Утім, ці позитивні зрушення крихкі.

«Слід більше зробити для ослаблення міцного впливу олігархів на медіа, заохочувати редакційну незалежність і боротися з безкарністю за злочини, скоєні проти журналістів», – заявили «Репортери без кордонів».

Пандемія COVID-19 не знизила рівень погроз та перешкоджань роботі журналістів в Україні, зокрема, на рівні місцевої влади на регіональних ЗМІ, йдеться в дослідженні.

«Занепокоєння досі викликають маніпуляції новинами, порушення конфіденційності джерел, кібератаки та фейкові новини. Підконтрольний сепаратистам (йдеться про підтримуваних Росією бойовиків – ред.) схід країни все ще залишається зоною без критичних журналістів та іноземних спостерігачів, куди немає доступу», – додають дослідники.

«Репортери без кордонів» також висловлюють занепокоєння, що вбивства журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе та Вадима Комарова досі не розкриті, а це заохочує безкарність.

Цьогорічний «Індекс свободи преси» очолюють Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, Коста-Рика.

У рейтингу за 2019 рік, опублікованому в квітні 2020, Україна була 96-ою в рейтингу. Це був перший раз, починаючи з 2009 року, коли країна потрапила до сотні.