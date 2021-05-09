Ткаченко: «закон про медіа» можуть винести на голосування у травні

Законопроєкт про медіа можуть винести на голосування у Верховній Раді в середині або в кінці травня, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

«Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, наприкінці. Принаймні ми ставимо собі це за мету», – сказав він.

За словами міністра, діалог із представниками медіаспільноти стосовно законопроєкту про медіа «зіграв поганий жарт».

«За цей час, поки обговорюється закон про медіа, він вже трішки відстає від реалій», – сказав Ткаченко. Він вважає, що «закон вже перезрів, його потрібно доопрацювати якомога швидше, вносити до Верховної Ради, тому що він створює рівні права для всіх гравців на медіаринку».

«І врешті решт всі дискусії зводяться до того, що не треба нас регулювати взагалі. Такого вже не буде. Тому що світ не стоїть на місці. І така регуляція існує в Європі і така регуляція започатковується в Америці. Тому, перепрошую, будемо рухатися разом із цивілізованим світом, не таким, як така регуляція, як ми бачимо зараз відбувається в Росії, коли шановане видання, типу «Медуза», оголошують іноземним агентом. Це зовсім іншого роду регуляція. Цивілізована, європейська і за європейськими стандартами», – сказав міністр.

19 травня 2020 року Верховна Рада відправила законопроєкт про медіа на повторне перше читання.

1 липня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної й інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт про медіа, попри заклики громадських організацій і журналістів відхилити його.

Перед цим було оприлюднене звернення, яке підписали 70 представників ЗМІ та громадських організацій України, що закликали Верховну Раду відхилити законопроєкт «Про медіа» через загрози свободі слова.