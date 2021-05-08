Ткаченко: якби існував закон про медіа, санкції РНБО проти «медведчуківських каналів» були б непотрібні 

Якби існував закон про медіа, санкції Ради національної безпеки і оборони України проти «каналів Медведчука» могли би бути непотрібними, заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він заявив, що діалог з представниками медіаспільноти стосовно законопроєкту про медіа «зіграв поганий жарт».

«За цей час, поки обговорюється закон про медіа, він вже трішки відстає від реалій. Якби на момент закриття медведчуківських каналів існував закон про медіа, можливо, не потрібні були би санкції РНБО. Тому що в законі є параграф 9, який чітко передбачає повноваження Нацради стосовно медіа, які займаються пропагандою російською, пропагуванням війни і всього іншого», – сказав Ткаченко в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Він вважає, що «закон вже перезрів, його потрібно доопрацювати якомога швидше, вносити до Верховної Ради, тому що він створює рівні права для всіх гравців на медіаринку».

19 травня 2020 року Верховна Рада відправила законопроєкт про медіа на повторне перше читання.

1 липня комітет Верховної Ради з питань гуманітарної й інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт про медіа, попри заклики громадських організацій і журналістів відхилити його.

Перед цим було оприлюднене звернення, яке підписали 70 представників ЗМІ та громадських організацій України, що закликали Верховну Раду відхилити законопроєкт «Про медіа» через загрози свободі слова.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ». Козак називає звинувачення брехнею і відкидає їх.