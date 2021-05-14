Зеленський доручив РНБО перевірити, хто живе на державній землі у Конча-Заспі та Пущі-Водиці

Президент України Володимир Зеленський доручив Раді національної безпеки та оборони України провести аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці та встановити перелік осіб, які там проживають. Про це глава держави сказав у відеозверненні за підсумками засідання РНБО.

За словами Зеленського, мова про майже 400 гектарів заповідної землі та понад 100 державних будівель і дач.

«Наприкінці 2014 року, за часів колишнього президента та згідно з постановою уряду, було скасовано перелік категорій осіб, які мають право на пільгове проживання. Що, на перший погляд, виглядає непогано, а насправді – легалізувало перебування на цих землях і в резиденціях за дуже символічну плату низки незрозумілих осіб. Це колишні судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці, люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів Януковича – Табачник і Богатирьова, віце-прем’єр часів Порошенка Зубко й навіть директор департаменту корпорації «Богдан» Олександр Ільїн», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що ці та низка інших людей отримали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування за витрати на ремонт у розмірі 50 відсотків та за символічну плату могли там проживати.

«Сьогодні мною поставлене завдання провести повний аудит земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці, встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато велике переселення цих народів», – додав глава держави.

Наразі ніхто зі згаданих Зеленським осіб публічно не коментував цю заяву.

РНБО на засіданні 14 травня ухвалила рішення щодо застосування санкцій стосовно «злодіїв у законі» та кримінальних авторитетів. Також було ухвалено стратегію кібербезпеки України на наступні п’ять років.