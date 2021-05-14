РНБО ухвалила стратегію кібербезпеки України на наступні п’ять років – Федоров

Рада національної безпеки та оборони на засіданні 14 травня ухвалила стратегію кібербезпеки України на наступні п’ять років. Про це заявив на брифінгу за підсумками засідання РНБО 14 травня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Була ухвалена стратегія розвитку кібербезпеки на наступні п’ять років. Мені здається, що і підхід до формування цієї стратегії, і якість цього документа, і актуальність – на найвищому рівні. Від аудиту сьогоднішньої ситуації, від розуміння, що нам потрібно робити для того, щоб наша країна стала в напрямку кіберзахисту передовою країною в світі – все зазначено в стратегії», – сказав Федоров.

Міністр нагадав, що 13 травня відкрили новий кіберцентр UA30, мета якого – захищати, моніторити базові реєстри України країни та захищати персональні дані.

Створений кіберцентр також визначено як «адміністратора безпеки» Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів, куди до 2024 року мають бути перенесені 80% реєстрів, кажуть у Мінцифри.

Очікується, що кіберцентр надаватиме послуги кіберзахисту, виявлення та реагування на кіберзагрози як для державних організацій, так і для пересічних громадян. Це захист, який раніше був доступний лише державним структурам.