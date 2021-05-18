«Дизель шоу» погрожує «Телебаченню Торонто» судом

Гумористичний проєкт «Дизель Студіо» погрожує проєкту «Телебачення Торонто» судом. Про це «Дизель шоу» повідомило в коментарі Радіо Свобода.

У компанії заявляють, що 16 травня 2021 року на офіційній сторінці «Телебачення Торонто» було опубліковане відео під назвою «Дизель Шоу і деструктив, Медведчук, Оксана Марченко, Кива, VovaZIL’Vova: #@)₴?$0 з Майклом Щуром #30», «яке містить об’єкти права інтелектуальної власності, що належать «Дизель Студіо»

«Оскільки «Дизель Студіо» жодних дозволів на будь-яке використання фрагментів телевізійної передачі «Дизель Шоу» не надавала, вважаємо використання нашого відео кричущим порушенням виключних авторських майнових прав та майнових прав на інші об’єкти права інтелектуальної власності «Дизель Студіо», – розповіли в проєкті.

«Дизель Студіо» вимагає від «Телебачення Торонто» негайно усунути порушення і припинити публічне розповсюдження фрагментів телевізійної передачі «Дизель Шоу». У разі відмови «Дизель Студіо» збирається звернутися з позовом до суду за захистом прав та інтересів.

У «Телебаченні Торонто» заявили, що використання фрагментів чужих авторських творів без попереднього дозволу передбачене 21-ю статтею закону України про авторське та суміжні права. Проєкт наголосив, що зазначав авторство «Дизель шоу».