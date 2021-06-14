Протасевич з’явився на брифінгу МЗС Білорусі щодо посадки літака Ryanair

Раніше затриманий білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич з’явився на брифінгу Міністерства закордонних справ Білорусі 14 червня.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, журналіста привели в приміщення брифінгу в останню хвилину.

Відповідаючи на питання, Протасевич назвав «жартом» інформацію про те, що його в ув’язненні бив особисто Олександр Лукашенко.

Він також заперечив, що зазнав катувань, заявив, що не має скарг на самопочуття і попросив журналістів «не поширювати чутки».

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Журналіст назвав «справжніми заручниками» ситуації свою дівчину Софію Сапегу, яку затримали разом із ним, та своїх батьків, які наразі перебувають у Польщі.

Одна з журналістів публічно заявила, що не вірить тому, що Протасевич говорить щиро, і висловила йому співчуття.

Участь у брифінгу взяли представники МЗС, керівники Департаменту авіації Міністерства транспорту та зв'язку, Слідчого комітету, Міністерства оборони, Державного прикордонного комітету.

Представник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз, зокрема, поскаржився, що низка рішень західних партнерів базується на «неперевіреній та неправдивій інформації». Згодом із зали почали виходити деякі дипломати.

Протасевич 3 червня з’явився на білоруському державному телеканалі «ОНТ», де буцімто визнав свою провину.

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Отримати коментарі від самого Романа Протасевича про це «інтерв’ю» і правдивість сказаного є неможливим. Політв’язень перебуває в СІЗО КДБ Білорусі. Його батьки казали, що на обличчі хлопця є сліди побоїв. Політв’язні, які пройшли в минулому через СІЗО КДБ, заявляли про різні форми тортур.

23 травня у Мінську вимушено посадили літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, через повідомлення про мінування, яке виявилося хибним. Для супроводу пасажирського літака Білорусь підняла в небо винищувач МіГ-29. За інформацією білоруських державних медіа, наказ про це віддав особисто Олександр Лукашенко.

Після екстреної посадки був затриманий білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич і його подруга-росіянка Софія Сапега. Протасевичу загрожує щонайменше тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.