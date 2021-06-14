Лукашенко використовує Протасевича «як трофей» – Вячорка про появу журналіста на брифінгу

Поява журналіста Романа Протасевича на брифінгу представників влади в Мінську подібна до його «інтерв’ю» на державному каналі Білорусі – про це заявив радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка, передає білоруська служба Радіо Свобода.

«Лукашенко використовує Романа як трофей. Вони викрали літак, викрали його та його дівчину, тримали його в страху, але ця пресконференція є демонстрацією, як у пропагандистському шоу Маркова. Допит перед мільйонами білорусів – це підлість, це злочин, це форма тортур. Той факт, що на цій пресконференції у нього не зв’язані руки, що він вільно розмовляє, не означає, що він перестав бути заручником. Я хочу вірити, що те, що він зараз робить, допоможе йому звільнитися», – говорить Вячорка.

Радник Тихановської також виступив проти того, щоб аналізувати слова Протасевича, сказані ним раніше в ефірі державного телеканалу.

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«Я принципово проти обговорення змісту його слів, оскільки це свідчення, дані під примусом. Роман – заручник. Коли медіа підходили до мене і просили прокоментувати, я казав: «в жодному разі». Не будемо коментувати, не будемо принижуватися, не будемо підігравати Лукашенку. Тільки тоді, коли Роман буде вільний, у безпеці, ми будемо говорити з ним і обговорювати його слова. Поки він у лапах режиму, ми повинні боротися за його звільнення», – стверджує він.

Вячорка також розповів про зустріч Тихановської із батьками Протасевича під час візиту до Польщі.

«Тихановська порадила батькам, що вони повинні зараз говорити, виступати, повинні бути голосом свого сина, щоб якомога швидше звільнити його з в’язниці. З іншого боку, наш офіс та юридична команда працюють над тим, щоб батьки могли подати скаргу на незаконний арешт громадянина, а батьки можуть зробити це від імені Рамана», – додав він.

За його словами, команда Тихановської наразі працює над можливістю притягнути до відповідальності причетних до примусової посадки літака Ryanair. При цьому покарати особисто Лукашенка буде складно, пояснює він, адже той має імунітет керівника держави, а Білорусь не визнає більшість міжнародних юридичних інстанцій.

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«Але ми будемо працювати з батьками, юристами та спеціалістами над тим, як притягнути винних до відповідальності та як особисто покарати Лукашенко. Так чи інакше, виконавці справи Ryanair потраплять до санкційного списку», – впевнений Вячорка.

Затриманий білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич 14 червня з’явився на брифінгу Міністерства закордонних справ Білорусі. Журналіста привели в приміщення брифінгу в останню хвилину.

Протасевич 3 червня з’явився на білоруському державному телеканалі «ОНТ», де буцімто визнав свою провину.

Отримати коментарі від самого Романа Протасевича про це «інтерв’ю» і правдивість сказаного є неможливим. Політв’язень перебуває в СІЗО КДБ Білорусі. Його батьки казали, що на обличчі хлопця є сліди побоїв. Політв’язні, які пройшли в минулому через СІЗО КДБ, заявляли про різні форми тортур.

23 травня у Мінську вимушено посадили літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, через повідомлення про мінування, яке виявилося хибним. Для супроводу пасажирського літака Білорусь підняла в небо винищувач МіГ-29. За інформацією білоруських державних медіа, наказ про це віддав особисто Олександр Лукашенко.

Після екстреної посадки був затриманий білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич і його подруга-росіянка Софія Сапега. Протасевичу загрожує щонайменше тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.