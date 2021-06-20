Депутати Ради вимагають розслідувати «визнання» Лукашенком бойовиків «ЛНР» і «ДНР» – Клименко

Народні депутати Верховної Ради вимагають від генеральної прокурорки Ірини Венедиктової порушити кримінальну справу проти Олександра Лукашенка за фактом визнання незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР», які парламент України визнав терористичними організаціями. Про це депутатка від фракції «Голос» Юлія Клименко повідомила білоруській службі Радіо Свобода.

«Ми звернулися до Генеральної прокуратури з приводу фактів злочинів, зокрема (затриманого журналіста Романа – ред.) Протасевича, коли Лукашенко фактично визнав так звані «ЛНР» і «ДНР» законними режимами і дозволив слідчі дії квазіспецслужб цих суб’єктів. Це визнання окупаційних режимів, і ми категорично проти такого кроку», – сказала.

Депутатка переконана, що Лукашенко «повинен нести відповідальність згідно з міжнародним правом як за злочини проти власного народу, так і за визнання окупаційних режимів» на території України.

Читайте також: Бойовики з Луганська допитали Протасевича у Мінську. Росія і Білорусь будують єдиний псевдоправовий простір – правозахисники

«Генеральна прокуратура повинна розібратися в цій справі, дати відповідь та свою оцінку. Це важливо, в тому числі, в міжнародному аспекті, коли це буде обговорюватися далі. Україна не може терпіти ситуації, коли хтось визнає окупаційні режими та легітимізує їх такими діями. Я вважаю це досить одіозним фактом. Лукашенко в черговий раз перейшов червону межу», – додала парламентарка.

За її словами, відповідне звернення підтримали не лише представники міжфракційного об’єднання «За демократичну Білорусь», але й депутати інших фракцій, за винятком «Опозиційної платформи – За життя», які вважають Олександра Лукашенка чинним президентом сусідньої країни.

Депутатка переконана, що правоохоронні органи України не видаватимуть на вимогу Мінська тих білоруських громадян, які фігурують у кримінальних справах у Білорусі за участь в акціях протесту.

Читайте також: Лукашенко хоче заборонити пролітати над Білоруссю літакам, які пролітають над Україною

«На території України справді перебуває велика кількість білорусів, але випадків їх екстрадиції до Білорусі не було. Наскільки я розумію, як у правовому, так і в політичному плані Україна не планує співпрацювати з Лукашенко. У нас все ще є економічні відносини, які мають певну інерцію», – додала вона.

Водночас парламентарка зазначає, що прокуратура України не має повноважень відкривати кримінальні справи проти влади Білорусі за злочини проти протестувальників.

«Я думаю, що це точно не правове поле української прокуратури. Це міжнародне право, і питання полягає в тому, щоб правильно оформити і допомогти громадянам Білорусі належним чином подати позови проти Лукашенка за порушення прав і свобод, за переслідування та злочини, які він вчиняє проти білорусів. Це не має нічого спільного з українським правовим полем», – пояснила Клименко.

Читайте також: Батько арештованої в Білорусі Софії Сапеги попросив Лукашенка помилувати її

Раніше генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що буде детально вивчати всі матеріали білоруських правоохоронних органів про пошук та екстрадицію білоруських громадян, які втекли в Україну від кримінального переслідування за участь у виборчій кампанії та протестах.

16 червня так званий «генеральний прокурор ЛНР» Сергій Горенко заявив, що «ЛНР» вдалося провести «слідчі дії» з опозиційним білоруським журналістом Романом Протасевичем. Він також подякував Олександру Лукашенку за можливість провести «слідчі дії» з Протасевичем.

Посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади по офіційні пояснення через цю заяву.