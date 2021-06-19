Лукашенко хоче заборонити пролітати над Білоруссю літакам, які пролітають над Україною

Олександр Лукашенко, який є наразі де-факто керівником Білорусі, заявив, що його країна хоче заборонити пролітати через її повітряний простріл літакам, які пролітають і над Україною. Його слова на цю тему, до якої він вирішив звернутися під час відвідин дитячої лікарні в Мінську, цитує його пресслужба.

Згадавши, що в цій лікарні також лікують і дітей із України, він заявив, що ця практика триватиме, бо «люди ні в чому не винні». «А вони (українці – ред.) закрили нам проліт, і нам доводиться робити коло, облітаючи їх, щоб потрапити до Туреччини і далі», – сказав Лукашенко і висловив думку, що через те, що Україна закрила для білоруської сторони можливість авіапрольоту над своєю територією, то треба їм відповісти адекватно: білоруська сторона теж не прийматиме літаки, що летять через Україну.

«Тобто треба створити рівні умови для наших літаків «Белавіа» (державна білоруська авіакомпанія пасажирських перевезень – ред.). Якщо ми цим шляхом (облітаючи Україну – ред.) летимо, то ми змусимо й інших літати цим шляхом у Білорусь», – додав він.

Україна у відповідь на перехоплення Білоруссю 23 травня пасажирського літака, з якого після примусової посадки в Мінську зняли опозиційного активіста і його дівчину, які нині перебувають за ґратами, з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю і заборонила українським авіакомпаніям і літакам виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі, а з 29 травня також заборонила білоруським літакам використовувати повітряний простір України.

При цьому заборони обслуговувати в повітряному просторі України літаки третіх країн, які під час польоту також використовують повітряний простір Білорусі, Київ не накладав. Таку заборону, аналог якої нині пропонує Лукашенко, запровадила тільки Литва.

Крім того, широкі санкції проти Білорусі – як авіаційні обмеження (заборону на польоти білоруських авіакомпаній на польоти в аеропорти Євросоюзу і заборону авіакомпаніям із ЄС користуватися повітряним простором Білорусі), так і санкції проти фізичних і юридичних осіб, яких вважають причетними до інциденту, а також економічні санкції, – запровадив чи готує до запровадження Європейський союз.

23 травня Білорусь примусово, з застосуванням винищувача, посадила в аеропорті Мінська пасажирський літак авіакомпанії Ryanair рейсом із Греції в Литву, який пролітав над її територією. У Білорусі послались на лист від імені палестинського угруповання «Хамас» про наявність на борту літака бомби, який із непояснених причин отримали в Мінську – аеропорті, який не мав ніякого стосунку до рейсу. При цьому на момент перехоплення літака вже майже біля литовського кордону до пункту призначення в Вільнюсі було значно ближче, ніж до Мінська. Пізніше з’ясувалося, що такий лист, підписаний від імені «Хамасу», автентичність якого сумнівна, був надісланий у Мінськ майже через пів години після того, як мінські диспетчери повідомили про цього листа екіпаж літака.

У Мінську літак обшукали і ніякої бомби не знайшли. Зате з літака зняли відомого опозиційного білоруського блогера Романа Протасевича і його подругу, росіянку Софію Сапегу. Обоє тепер перебувають за ґратами, їм загрожують численні кримінальні обвинувачення, які в випадку Протасевича можуть привести й до смертної кари, яка досі існує в Білорусі. Обоє також уже зачитували на відеозапис нібито свої визнання, що вони, мовляв, дійсно чинили дії, які сучасна держава Білорусь вважає злочинними; як вважають, це були вимушені заяви. Правозахисники визнали обох політичними в’язнями, країни світу і міжнародні організації вимагають їхнього негайного звільнення.

Влада Лукашенка заявляє, що, з її погляду, діяла правильно проти свого опонента, посилаючись на «правила авіаційної безпеки». Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) розслідує примусову посадку літака в Білорусі як «атаку на авіаційну безпеку». У світі цей інцидент розцінюють як викрадення літака чи повітряне піратство.