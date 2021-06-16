У МЗС України відреагували на заяву «ЛНР» про допит Протасевича

Посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади надати офіційні пояснення щодо заяви «генпрокуратури» незаконного збройного угруповання «ЛНР» про допит опозиційного журналіста Романа Протасевича. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

«Ніякої «генпрокуратури ЛНР» не може бути за визначенням. Фактичний контроль на тимчасово окупованих територіях в Луганській області здійснює окупаційна адміністрація Російської Федерації. Повідомлення про проведення «слідчих дій» в Білорусі слід розглядати в контексті намагань РФ надати підпорядкованим їй незаконним угрупованням хоч якоїсь псевдосуб’єктності», – зазначив Ніколенко.

За його словами, це лише підтверджує, що операцію із примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм.

«Росія не втрачає шансу позбавити Білорусь суверенітету та максимально її затягнути в свій геополітичний порядок денний. Таке зближення безумовно посилює ризики для України. І воно буде враховане під час ухвалення нашою державою подальших рішень із захисту інтересів національної безпеки», – заявив речник МЗС.

Він додав, що на доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посольство України в Мінську звернулося до білоруської влади по офіційні пояснення.

16 червня так званий «генеральний прокурор ЛНР» Сергій Горенко заявив, що «ЛНР» вдалося провести «слідчі дії» з опозиційним білоруським журналістом Романом Протасевичем. Він також подякував Олександру Лукашенку за можливість провести «слідчі дії» з Протасевичем.

23 травня у Мінську вимушено посадили літак компанії Ryanair, що летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про мінування, яке виявилося хибним. Для супроводу пасажирського літака Білорусь підняла в небо винищувач МіГ-29. За інформацією білоруських державних медіа, наказ про це віддав особисто Олександр Лукашенко.

Після екстреної посадки був затриманий білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич і його подруга-росіянка Софія Сапега. Протасевичу загрожує щонайменше тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.

16 червня посли Європейського союзу затвердили четвертий пакет санкцій проти Білорусі.