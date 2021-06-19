Литва звинувачує Лукашенка в організації кризи з мігрантами на своїх кордонах і «впізнає почерк Кремля»

Литва заявляє, що стикається з кризою на кордоні з Білоруссю через наплив мігрантів. Офіційний Вільнюс звинувачує авторитарного лідера Олександра Лукашенка в організації цієї кризи, адже той нещодавно заявив, що його країна більше не зупинятиме перемитництво наркотиків та мігрантів, які прямують до Європейського Союзу. Вільнюс звернувся за допомогою до прикордонної служби ЄС. А представники Литви кажуть, що впізнають почерк Кремля у цьому сценарії.

Литва заявляє, що протягом останніх тижнів різко зросла кількість мігрантів, що переправляються через кордон з Білорусі, і звинуватила білоруського авторитарного лідера Олександра Лукашенка в організації цієї хвилі. Вільнюс стверджуює, що багатьох громадян Іраку та країн Близького Сходу заохотило до подорожі різке збільшення кількості рейсів з Багдада до Мінська.

Вільнюс стверджує, що влада Білорусі переправляє мігрантів до кордону з Литвою, де білоруські прикордонники закривають очі на те, що ті переходять кордон з країною-членом Європейського Союзу.

Білорусь та Литва мають майже 680-кілометровий кордон, який служить зовнішнім кордоном ЄС. Менше 40 відсотків якого контролюється за допомогою електронного спостереження.

Вільнюс був одним з найгучніших критиків Лукашенка і підтримує його опонентів з часу масових протестів, що почалися в країні після виборів у серпні минулого року, коли 66-річний Лукашенко заявив про виборов шостий президентський термін. На думку багатьох виборців, голосування було сфальсифіковано на його користь. Західні країни також відмовилися визнавати результати виборів та обрання Лукашенка президентом.

У Литві знайшла притулок Світлана Тихановська, яка, на думку її прихильників, стала справжнім переможцем голосування, а також багато інших опонентів режиму, які зазнали жорстоких репресій. Вільнюс став центром для білорусів у вигнанні, що призвело до взаємної висилки дипломатів протягом останніх тижнів.

Вільнюс просить допомоги в ЄС

Через зростаючу кількість мігрантів, які застрягли на литовському кордоні, Вільнюс звернувся за допомогою до прикордонної служби ЄС Frontex.

«Литовські органи звернулися до Frontex за підтримкою на зовнішньому кордоні. Наразі відомство тісно співпрацює з національними органами влади, щоб визначити обсяг своєї допомоги», – заявила прес-служба Frontex в коментарях, що надійшли електронною поштою.

Ми попросили уряд Іраку та уряд Туреччини посилити контроль людей, які вилітають через їхні аеропорти

Литва також закликає чиновників в Іраку та Туреччині, звідки також збільшилася кількість польотів, більш ретельно перевіряти тих, хто їде до Мінська.

«Ми попросили уряд Іраку та уряд Туреччини посилити контроль людей, які вилітають через їхні аеропорти. Ми знаємо конкретні рейси, і тому попросили вжити заходів», – заявив міністр закордонних справ Габріеліус Ландсбергіс 17 червня, передає Балтійська службі новин (BNS).

Очевидно, що проти Литви ведеться гібридна війна

За даними Державної прикордонної служби Литви, цього року було затримано 397 осіб після перетину з Білорусі, свідчать дані, повідомляє BNS. Для порівняння, за весь минулий рік було затримано 81 особу, 46 у 2019 році та 104 у 2018 році, повідомляє BNS.

«Очевидно, що проти Литви ведеться гібридна війна, і потоки нелегальної міграції є одним із засобів», - заявила 7 червня міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.

Литва заявила, що білоруські прикордонники прикривали сліди мігрантів, а Білотайте стверджує, що «це свідчить про те, що чиновники, ймовірно, беруть у цьому участь». За її словами, Міністерство внутрішніх справ проводило консультації зі збройними силами Литви щодо вирішення міграційної ситуації.

Для боротьби зі зростанням числа мігрантів Литва створила тимчасовий табір у Пабраде, що на північний схід від Вільнюса та біля кордону з Білоруссю, де мігрантів поселяють та обробляють їхні документи, повідомляють литовські ЗМІ.

Чиновники Білорусі, а також Іраку та Туреччини поки публічно не коментували заяви. Адміністрація Лукашенка та МЗС Білорусі поки не відповіли на електронні листи Радіо Свобода/Радіо вільна Європа з проханням прокоментувати 18 червня.

«Мігранти і наркотики»

Як повідомляє Європейське бюро з питань надання притулку (EASO), на сьогоднішній день зростаюча кількість мігрантів, які прибувають до Литви, як видається, не призвела до зростання кількості заяв про надання притулку.

«Останні дані про заяви про притулок (до 6 червня) не вказують на помітне збільшення кількості заяв у Литві. Звичайно, це не означає, що не відбулося збільшення кількості прибулих мігрантів, йдеться лише про те, що вони не зверталися за міжнародним захистом за станом на 6 червня. Також може бути, що дані змінилися після 6 червня», – заявляє представник EASO Аніс Касар у коментарях, надісланих електронною поштою до Радіо Свобода.

Лукашенко пообіцяв відкрити дорогу «мігрантам та наркотикам» на тлі нового протистояння після того, як 23 травня його уряд змусив приземлитися у Мінську рейс авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса. Офіційний Мінськ продовжує наполягати, що рішення було продиктовано необхідністю перевіритиповідомлення про бомбу, яка нібито була на літаку. Білоруська опозиція та західні країни вважають, що авіаційний інцидент було створено задля заарешту білоруського блогера та журналіста Романа Протасевича та його дівчини, громадянки Росії Софії Сапеги.

Після інциденту Брюссель заборонив білоруській національній авіакомпанії «Білавія» здійснюють польоти в повітряному просторі ЄС та здійснювати посадку в аеропортах ЄС. До заборони від 4 червня білоруськакомпанія мала пряме сполучення з двома десятками аеропортів Європи, включаючи Париж і Берлін.

26 травня у своїй промові перед парламентом та членами свого найближчого оточення Лукашенко сказав: «Ми зупиняли наркотики та мігрантів. Зараз вони нехай вони самі їх їдять і ловлять».

З Багдада в Мінськ

Білорусь ніколи не була популярним туристичним напрямком, і поточна ситуація ще більше зашкодила її репутації. Після арешту Романа Протасевича водять по різних подіях, які висвітлює державнетелебачення, і де він зізнається у злочинах та висловлює похвалу Лукашенку. При цьому спостерігачі вказують на сліди побоїв на обличчі та рани на зап'ястях.

На тлі заборони польотів до Європи, зростання кількості рейсів з Багдада до Міжнародного аеропорту Мінська привертає увагу. При цьому, як повідомляє популярний телеграм-канал Motolko Pomogi, 16 червнямандрівників з Іраку організовано розвезли по кількох готелях у Мінську.

Того ж дня служба журналісти Білоруської служби Радіо Свобода були свідкати того, як близько 100 чоловіків вийшли з літака регулярного рейсу авіакомпанії Iraki Airways, пройшли до кіосків туристичних агенцій Oscartur та JoodLand, де їх зустріли і допомогали їм співробітники цих компаній.



Згідно з обліковими записами Oscartur в Instagram та Facebook, де вони мають близько 300 та 3800 підписників відповідно, агентство організовує тури з Іраку до Білорусі.

Більшість із 28 публікацій в обліковому записі Instagram походять з 2017 року. Контактної інформації є обмаль, пропонуються лише російська електронна адреса та білоруський номер мобільного телефону.

Коли кореспондент Білоруської служби Радіо зв’язався з Оскартуром по телефону для коментарів, то отримав відповідь: «Не дзвоніть сюди знову!»

Joodland має більший слід у соціальних мережах та офіси в Багдаді. Зазначається, що він організовує тури до багатьох країн, включно з Росією.

Економічні зв’язки між Іраком та Білоруссю є слабкими. Двосторонній товарообіг є настільки низький, що його цифри навіть не включаються до річних показників Білоруського державного статистичного управління.

За повідомленням державного інформаційного агентства Belta, авіакомпанія «Іракські авіалінії» літає з Багдада до Мінська з 2017 року, а рейси зараз виконуються у понеділок та п'ятницю.

26 квітня в Національному аеропорту Мінська повідомили, що авіакомпанія Fly Baghdad також обслуговуватиме Мінськ, виконуючи рейси Boeing 737-800 між двома столицями по понеділках і четвергах.

На веб-сайті Fly Baghdad вказано, що він літає до п’яти країн: Туреччини, Йорданії, Сирії, Лівану та Білорусі.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Литви Арнольдаса Абрамавічуса, багато мігрантів, яких зупинили литовські прикордонники, стверджують, що у них немає документів. «Вони кажуть, що в основному вони з Іраку», а також із Сирії, Ірану та Афганістану, сказав він Радіо Свобода.

«Основний маршрут, яким вони користуються, – Багдад до Мінська. Квиток на літак коштує лише 400 доларів. Деякі також прибувають зі Стамбула», – сказав Абрамавічус. За його словами, Вільнюс направив офіційний запит про допомогу та інформацію до посольства Іраку у Варшаві, оскільки Ірак не має дипломатичної місії в Литві, але не отримав відповіді.

Кремлівський сценарій?

Литовська влада заявляє, що підозрює, що сценарій, який розігрується на її кордонах, насправді написаний у Кремлі.

Серед аргументів на користь цієї версії міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас наводить паралель міжнинішньою ситуацію в своїй країні та тією, що була в 2015-16 роках, коли виникли підозри, що Росія скеровує біженців із Центральної Азії до Фінляндія та Норвегія так званою «арктичною дорогою».

Ми спостерігали подібний сценарій у Фінляндії та Норвегії в 2015-2016 роках, коли Росія намагалася дестабілізувати ЄС

«В даний час десятки нелегальних іммігрантів наводняють Литву з Білорусі. Вони стверджують, що вони походять з таких країн, як Ірак, Іран, Сирія. Білорусь використовує гібридні засоби, щоб дати цю асиметричну відповідь на санкції Європейського Союзу», – сказав Анусаускас на віртуальній зустрічі міністрів оборони з Північної групи – неформальної групи країн Балтійського та Північного морів, 9 червня.

«Ми спостерігали подібний сценарій у Фінляндії та Норвегії в 2015-2016 роках, коли Росія намагалася дестабілізувати ЄС. Білорусь це повторює. Метод і принципи однакові», – сказав він.

Через день після засідання кабінету міністрів Литви Білотайте заявила, що уряд «домовився про спільні скоординовані дії та взаємну підтримку, а також про оцінку існуючих можливостей наших установ».

«З огляду на це, а також заплановану допомогу міжнародних партнерів, поки що немає необхідності оголошувати надзвичайний стан», – сказала вона в коментарі, надісланому BNS.

Міністр закордонних справ Ландсбергіс заявив 17 червня, що домагатиметься зустрічі з колегами з Іраку та Туреччини наприкінці червня, коли в Італії відбудеться міністерська зустріч Глобальної коаліції дляперемоги над Ісламською державою.

Ландсбергіс заявив, що Литва хоче обговорити з Туреччиною та Іраком про посилення перевірок пасажирів, які вилітають до Білорусі, та репатріації мігрантів без документів, які опинилися в Литві.

Над матеріалом працював Тоні Веселовскі та журналісти Білоруської служби Радіо Свобода