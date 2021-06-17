Батько арештованої в Білорусі Софії Сапеги попросив Лукашенка помилувати її

Батько росіянки Софії Сапеги, затриманої в аеропорту Мінська разом із колишнім головним редактором опозиційного телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем, попросив Олександра Лукашенка помилувати дочку. Його відеозвернення опублікувало видання PrimaMedia.

За словами Андрія Сапеги, його дочка «виявилася не в тому місці і не з тією людиною».

Батько заарештованої в Мінську росіянки просить Олександра Лукашенка проявити милосердя. «Досить жорстокості, останнім часом світ нею переповнений», – заявив Андрій Сапега.

23-річна студентка Софія Сапега летіла з Афін до Вільнюса разом із білоруським опозиційним блогером Романом Протасевичем і була затримана разом із ним після примусової посадки літака Ryanair у Мінську.

Сапега арештована на два місяці і перебуває в СІЗО КДБ у Мінську. За даними журналістів, білоруські правоохоронні органи підозрюють Сапегу в розпалюванні соціальної ворожнечі, стаття передбачає до 12 років позбавлення волі. Раніше повідомлялося, що росіянку також підозрюють в організації масових заворушень і групових дій, що грубо порушують громадський порядок.

Після затримання Сапеги було опубліковане відео, на якому вона нібито зізнається в тому, що вела телеграм-канал, в якому публікувалися особисті дані співробітників білоруських силових структур. За яких обставин було зняте це відео – неясно. Згодом родичі Сапеги отримали від неї листа, в якому про визнання провини нічого не сказано.

Арешт Протасевича і Сапеги й інцидент з літаком викликав різко негативну реакцію на Заході, де вважають, що влада Білорусі спеціально змусили літак сісти в Мінську, щоб заарештувати політичного опонента. Країни ЄС готуються посилити санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

Російська влада називала інцидент «роздутим» і заявляла, що висновки про те, що трапилося, робити рано. Консул Росії зустрічався з Сапегою в СІЗО, формальних закликів до влади Білорусі звільнити її з боку МЗС Росії не було. Представники білоруської влади заявляли, що судити росіянку будуть у Білорусі.