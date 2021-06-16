Телеведуча Валерина Кустова залишила Білорусь через кримінальне переслідування

Поетеса та телеведуча Валерина Кустова виїхала з Білорусі, за її словами, проти неї відкрито принаймні дві кримінальні справи, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

3 червня Кустова написала у Facebook, що до її квартири вдираються невідомі. Після цього зв’язок з Кустовою зник, але згодом виявилося, що її в квартирі не було.

16 червня вона повідомила, що перебуває в безпеці разом з дворічною донькою, і розповіла, що сталося.

За її словами, до будинку під’їхав чорний автобус, сім співробітників служби безпеки у цивільному одязі увірвалися до квартири, де Кустова мешкає з донькою. Силовики також прийшли на її роботу та до батьків.

«Цілими днями невідомі копались у моїх речах і перевіряли сусідів. На сьогоднішній день я не знаю, що саме було вилучено: існує думка, що все обладнання (були спроби (безуспішно) зламати пошту та профілі з моїх власних комп’ютерів), цінності, кошти. Квартира досі герметична. І навіть адвокат не має до неї доступу, як і до моєї справи, тому що СК все ще «закінчує» її», – зазначила Кустова.

Вона сказала, що за кілька днів «втратила сім’ю, життя, дім, стабільну роботу»

«Виявилося, що кілька кримінальних статей – це не найгірше, що мене чекало. У мене вилучили не просто всі речі, а життя на батьківщині», – сказала телеведуча.

Кустова – одна з багатьох білорусів, яким довелося покинути країну з серпня минулого року після того, як десятки тисяч демонстрантів протестували по всій країні, вимагаючи відставки Лукашенка і проведення нових президентських виборів.

Більшість опозиціонерів на чолі зі Світлано Тихановською також залишили країну. Тихановська зараз живе з дітьми у Литві.

Європейський союз, США, Канада та інші країни відмовилися визнати Лукашенко законним лідером Білорусі і ввели санкції проти нього і декількох високопоставлених білоруських чиновників у відповідь на «фальсифікацію» результатів голосування і післявиборчих репресій.