«Показовий процес»: президент Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода про суд над Лосиком у Білорусі

Незабаром виповнюється рік із дня затримання блогера, фрілансера Радіо Свобода Ігоря Лосика, нагадав президент Радіо Свобода – Радіо Вільна Європа Джеймі Флай.

«25 червня виповнюється рік, відколи влада Білорусі незаконно заарештувала Ігоря Лосика у власному будинку. Відтоді Ігор зазнає жорстокого поводження та психологічних тортур у слідчому ізоляторі, і незабаром відбудеться те, що можна назвати лише показовим процесом », - сказав Джеймі Флай.

Сьогодні стала відома дата суду над Ігорем Лосиком, якого будуть судити разом з Миколою Статкевичем, Сергієм Тихановським, Володимиром Цигановичем, Артемом Саковим та Дмитром Поповим – 24 червня.

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Блогеру Радіо Свобода та позаштатному консультанту Ігару Лосику загрожує до 12 років в’язниці. Його звинувачують у розпалюванні соціальної ворожнечі та організації масових заворушень.

Джеймі Флай закликає до негайного звільнення Ігоря Лосика та «припинення систематичного переслідування журналістів білоруським режимом».

Минулого тижня під час слухань у Комітеті закордонних справ Сенату США щодо політики США щодо Білорусі Джеймі Флай передав сенаторам слова дружини Ігоря Лосика Дар’ї про те, що доля Ігоря залежить від дій міжнародного співтовариства.

Ігор Лосик перебуває у в’язниці з 25 червня 2020 року за звинуваченням у «організації й підготовці дій, які грубо порушують громадський порядок». 15 грудня 2020 року він оголошував голодування на знак протесту проти нових звинувачень за статтею 293 – підготовка до участі в заворушеннях. У березні журналіст припинив голодування.

Окрім Лосика, білоруська влада переслідує, затримує та позбавляє акредитації інших журналістів Радіо Свобода, які висвітлювали президентські вибори та їхні наслідки. 2 жовтня МЗС Білорусі скасувало акредитацію всіх журналістів, які працюють в іноземних медіаорганізаціях.