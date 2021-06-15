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«Показовий процес»: президент Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода про суд над Лосиком у Білорусі

Блогеру Радіо Свобода та позаштатному консультанту Ігару Лосику загрожує до 12 років в’язниці

Незабаром виповнюється рік із дня затримання блогера, фрілансера Радіо Свобода Ігоря Лосика, нагадав президент Радіо Свобода – Радіо Вільна Європа Джеймі Флай.

«25 червня виповнюється рік, відколи влада Білорусі незаконно заарештувала Ігоря Лосика у власному будинку. Відтоді Ігор зазнає жорстокого поводження та психологічних тортур у слідчому ізоляторі, і незабаром відбудеться те, що можна назвати лише показовим процесом », - сказав Джеймі Флай.

Сьогодні стала відома дата суду над Ігорем Лосиком, якого будуть судити разом з Миколою Статкевичем, Сергієм Тихановським, Володимиром Цигановичем, Артемом Саковим та Дмитром Поповим – 24 червня.

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Блогеру Радіо Свобода та позаштатному консультанту Ігару Лосику загрожує до 12 років в’язниці. Його звинувачують у розпалюванні соціальної ворожнечі та організації масових заворушень.

Джеймі Флай закликає до негайного звільнення Ігоря Лосика та «припинення систематичного переслідування журналістів білоруським режимом».

Минулого тижня під час слухань у Комітеті закордонних справ Сенату США щодо політики США щодо Білорусі Джеймі Флай передав сенаторам слова дружини Ігоря Лосика Дар’ї про те, що доля Ігоря залежить від дій міжнародного співтовариства.

Актор з Білостоку голосно кричав на підтримку Білорусі в Європарламенті
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Актор з Білостоку голосно кричав на підтримку Білорусі в Європарламенті

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Ігор Лосик перебуває у в’язниці з 25 червня 2020 року за звинуваченням у «організації й підготовці дій, які грубо порушують громадський порядок». 15 грудня 2020 року він оголошував голодування на знак протесту проти нових звинувачень за статтею 293 – підготовка до участі в заворушеннях. У березні журналіст припинив голодування.

Окрім Лосика, білоруська влада переслідує, затримує та позбавляє акредитації інших журналістів Радіо Свобода, які висвітлювали президентські вибори та їхні наслідки. 2 жовтня МЗС Білорусі скасувало акредитацію всіх журналістів, які працюють в іноземних медіаорганізаціях.

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