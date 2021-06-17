«Голос» планує з’їзд на липень, щоб вирішити «внутрішню кризу»

Партія «Голос»планує провести з’їзд у липні, на якому розглянути і вирішити внутрішні розбіжності, йдеться в заяві політсили, оприлюдненій 17 червня.

У «Голосі» заявили, що репутації партії завдано «великої шкоди» через критику частини її представників, яка «переросла в системну кампанію в медіа щодо дискредитації керівництва партії».

«Перемагати ми зможемо тільки тоді, коли партія буде єдиною та спроможною відповідати на виклики часу, реалізовувати свої програмні цілі, маючи свою стратегію, об’єднувати партійців і прихильників. У режимі постійних чвар та звинувачень результату і розвитку не буде. Відповідно до Статуту партії, ситуацію, що склалася, може вирішити тільки з’їзд партії», – йдеться в заяві.

На цьому з’їзді, кажуть у партії, планують поставити «крапку у цій внутрішній кризі».

Остаточну дату з’їзду у найближчий час має призначити політрада партії.

16 червня депутат «Голосу» Олександра Устінова з парламентської трибуни оголосила, що десять членів цієї фракції відділяються в окреме депутатське об’єднання «Справедливість» на знак незгоди з керівництвом фракції та голосуванням деякими її членами за законопроєкт, який відтерміновує український дубляж у кіно.



До об’єднання увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

Про намір цих десяти народних депутатів із фракції «Голос» вийти з фракції і партії заявила в коментарі Радіо Свобода 9 червня депутатка Галина Васильченко.

«Мене, як і всіх моїх колег, дуже турбує ситуація в партії, і я дуже хотіла би, щоб ми повернулися до тієї демократичної політичної сили, якою вона була на початку, коли створювалася», – розповіла Васильченко.

Тим часом, Олександра Устінова заявила, що фракція «Голос» уже п’ять місяців не існує у Верховній Раді, а її керівництво «не представляє інтересів навіть половини партійців» і не слідує передвиборчим обіцянкам, виступаючи проти НАЗК.

З огляду на це, депутати висловили недовіру керівникові фракції Ярославу Железняку і закликали виключити голову фракції Кіру Рудик за більш ніж 60 відсотків прогулів засідань.

15 червня Верховна Рада голосувала за внесення до порядку денного правок щодо відкладення українського дубляжу фільмів. Рішення підтримали 227 депутатів – на один більше від необхідного мінімуму. При цьому за це проголосували 212 депутатів «Слуги народу», 10 позафракційних і п'ять депутатів «Голосу».

Майже відразу депутати з фракції «Голос» подали заяви про відкликання їхніх голосів за включення до порядку денного законопроєктів, які відтерміновують український дубляж у кіно.

Закон про регламент Верховної Ради України не передбачає процедури «відкликання голосу шляхом подання заяви».

7 червня шоумен та волонтер, екскандидат у мери Києва Сергій Притула повідомив, що виходить із партії «Голос».

Із березня 2020 року партію очолює Кіра Рудик, яка змінила на цій посаді Святослава Вакарчука. Близько року потому 10 із 20 депутатів фракції «Голос» виступили з відкритим листом, в якому закликали переобрати керівництво партії.