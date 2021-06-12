«Бажаємо успіхів у прагненні очолити хоч щось» – Кіра Рудик про політичні амбіції Сергія Притули

Голова партії «Голос» Кіра Рудик прокоментувала вихід Сергія Притули з політсили. За її словами, Притула, перебуваючи у лавах партії, не міг остаточно визначитися, що саме він хоче робити. А «його дії останнім часом були дещо неорганізовані», сказала очільниця «Голосу».

«Ще кілька тижнів тому ми чули, що Сергій хоче очолити партію, а декілька днів тому він зробив заяву, що покидає партію. А до цього в нього були заяви, що він хоче очолити київський осередок, а до цього говорив, що хоче очолити фракцію в Київраді. А ще до цього він хотів створити партію Сергія Притули, а ще до цього він хотів піти з політики. Тому я щиро бажаю, щоби він нарешті визначився з тим, що він хоче робити, і ми можемо побажати йому тільки успіху в прагненні очолити хоч щось», – сказала Кіра Рудик в інтерв'ю Радіо Свобода.

На запитання про те, чи готова партія повернути Притулу в свої лави, якщо він висловить бажання, Рудик відповіла, що заяви з приводу прийняття людей в партію ухвалює політична рада, і якщо від Притули буде така ініціатива, то політична рада її розгляне.

7 червня Сергій Притула оголосив про вихід із «Голосу». «Наголошую на тому, що я не йду з політики. Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення», – заявив він.

Притула опосередковано звинуватив у своєму виході з партії її керівництво, зазначивши, що «діалогу не вийшло».

Раніше Притула не приховував, що бачить себе новим керівником «Голосу», і неодноразово про це заявляв публічно.

Сергій Притула приєднався до партії «Голос» перед парламентськими виборами 2019 року. Він був 30-м номером у списку і не пройшов до Верхвної Ради. На виборах мера Києва у жовтні 2020 року він посів третє місце.

Із березня минулого року партію очолює Кіра Рудик, яка змінила на цій посаді Святослава Вакарчука.